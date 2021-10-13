西環的士兇案｜南丫島直擊警察押犯　疑兇士多外歎啤酒被認出

西環東邊街的士司機遭割頸謀殺案，涉案30多歲男疑兇潛逃一日後終在南丫島落網。據了解，疑犯當時在南丫島榕樹灣後街一間士多外喝啤酒，結果被街坊認出。警方今晚（13日）約7時許接獲一名外籍女子報案後，軍裝警員隨即於島上進行搜捕，並於碼頭附近拘捕疑犯。

《香港01》記者在南丫島直擊所見，晚上10時許，大批警員到該士多外蒐證，其後將疑犯由南丫警崗押上水警快艇離開。



身穿紅衣的疑犯頭戴頭套，雙手及腰纏鐵鏈，被押上水警快艇。（陳傲淇攝）

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消息稱，警方對兇殺案高度重視，案發後一連兩日動員不同單位進行全方位調查及蒐證，今日更調派刑偵人員到南丫島進行調查及搜捕行動。今晚約7時許，警方接獲一名外籍女子報案，稱在南丫島榕樹灣後街一間士多外發現一名男子在喝啤酒，相貌與警方所發布追緝的疑兇吻合，警方隨即加派軍裝人員在島上進行搜捕，並成功在碼頭附近截獲疑犯，將其押回警署。

晚上10時許，大批警員到榕樹灣後街一間士多外搜證，警方其後將疑犯押離南丫警崗，帶上水警快艇離開。身穿紅衣的疑犯頭戴頭套，雙手及腰纏鐵鍊，由大批警員押送。記者在場拍攝，疑兇一度面向鏡頭，目露兇光。據悉警方將疑兇押離南丫島後，會先將他移送到長洲警署。