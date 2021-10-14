西環的士兇案｜警南丫島翻查CCTV　街坊稱疑犯雨中坐成日無所事事

西環東邊街的士司機謀殺案，警方搜捕約40小時後，昨（13日）晚約8時半，在南丫島榕樹灣一間士多外拘捕31歲姓蔡混血男疑犯。據悉該士多昨日因掛8號風球所以無開舖，記者今早現場查看仍然落閘，探員曾到附近店舖查看閉路電視，以調查疑犯在案發後的逃走路線。有居民表示，昨日疑犯在雨天坐在士多外一整天，無所事事。另一隊探員今早返回案發現場東邊街一帶，再搜集及翻看附近店舖查看閉路電視，希望清查案發經過。



西環的士司機謀殺案，31歲混血男疑犯昨日於南丫島榕樹灣一間士多外被捕，有居民指他整在士多外一整天。（陳浠文攝）

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住士多旁的Loura表示，昨日情況嚇人，見到一個陌生人一直在屋外感覺很可怕，該名疑犯在雨天坐在士多外一整天，無所事事，附近居民想知道他是誰及坐在那裏的原因，但他盯著別人，目露兇光，令人不寒而慄，亦無人敢走近查問。Loura昨晚回家時，警方已在現場，她無看到拘捕過程。

另一名南丫島居民曾小姐表示，接獲朋友通知疑犯被捕，遂到現場看看，但當時警方已將疑犯捕獲並封路，所以看不到過程，「捉咗咪好囉！」她稱，知道疑犯潛逃南丫島亦未曾擔心，「因為我哋呢個『安全島』，有犯罪案件都會好快破到案。」並指南丫島面積小，疑犯很容易被尋獲。

周四早上，有警員在西環第二街一帶店舖翻查閉路電視片段，查看疑犯逃走路線。（黃偉民攝）

據悉，由於疑犯行古怪，有島民懷疑他是兇通緝犯，昨晚報警。大批警員接報到場拘捕。疑犯被捕時身上沒有武器、沒有反抗，亦沒有表面傷痕。而探員隨後在士多附近草叢位置發現一個袋，內有一把刀鋒長9厘米的摺刀及一件防刺背心。

案發於12日（周二）凌晨4時50分，當時有市民發現男死者在東邊街近皇后大道西大叫救命，其後他離開的士，不支倒地，送往瑪麗醫院搶救，阻至上午6時17分不治。死者的右後頸有一條長7厘米、深2厘米的傷痕，經法醫檢查後相信由利器造成。警方調查疑犯向德輔道西方向逃去，隨後在附近一大廈天台，起獲一個袋，內有一把菜刀及一些衣物，相信疑兇在區內換衫變裝，同日登船潛逃往南丫島。警方於13日晚上8時36分，於南丫島榕樹灣一間士多外，拘捕該名31歲混血男子。