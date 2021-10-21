海洋光譜號船員疑「復陽」需停航　旅客不滿上船7小時方知取消

原定今日（21日）啟航進行4日3夜「公海遊」的皇家加勒比國際遊輪「海洋光譜號」，一名船員初步確診，懷疑為復陽個案，遊輪下午起一直停泊啟德郵輪碼頭未有見出發，更有旅客滯留郵輪碼頭逾4小時無法登船。晚上9時遊輪公司宣布航程取消，大批旅客陸續離開郵輪碼頭。

有旅客原定參加「公海遊」慶祝拍拖周年，惟突然被取消行程感到失望，又指其他旅客均守秩序離開。亦有旅客不滿上船逾7小時後才獲告知行程取消，認為郵輪公司應提早通知。



《香港01》晚上10時許到郵輪碼頭了解，逾數十名旅客正排隊等候小巴及的士離開，秩序大致良好，而郵輪上亦可見有職員正在清理房間。郵輪公司亦向旅客派發通告，包括指會全額退款，提供100元交通津貼及未來航次抵用券等。

大批旅客晚上陸續離開郵輪碼頭。（陳傲淇攝）

慶祝拍拖周年旅客感失望

旅客葉先生及陳小姐原定參加今次4日3夜「公海遊」慶祝拍拖周年，今日下午1時半已可以上船，「都已經玩咗半日」，葉先生指雖然因天雨關係，不少設施都需要關閉，但仍可於船上用膳等。至晚上7時原定遊輪原定出海，葉先生指惟一直等待至晚上9時許仍未開船，亦沒有廣播通知情況，至9時半船長親自開咪廣播，指收到衞生署通知一名船員為疑似確診個案，行程將要取消，通知所有旅客即時回房間執拾東西及離開。

旅客葉先生及陳小姐原定上船慶祝拍拖周年，對行程取消感到失望。（陳傲淇攝）

葉先生指對於行程被取消感到失望，原計劃申請此假期作為慶祝，暫時仍未清楚會銷假上班或照常放假慶祝。葉又認為遊輪公司安排算專業，「大家都唔想，當然會唔開心」，又稱其他旅客均守秩序回房間沒有鼓譟，陳小姐則指「大家好似有晒心理準備，有咩突發事隨時執嘢離開」。葉先生指他們於上船前需要先進行檢測，未有通知他們是否要再次檢測。

吳小姐指自己於2時上船，惟不明為何要等待至9時許才收到通知離開。（陳傲淇攝）

另一名旅客吳小姐則表示對行程突然被取消感到突然，「唔係之前啲船員已經檢測咗先叫我哋上船，依家上完船先咁講我就覺得好驚訝」，吳小姐指自己於2時上船，惟不明為何要等待至9時許才收到通知離開。吳又指是次「公海遊」已是第二次延期，感到十分失望，但指「都無辦法，為咗安全」。

身處郵輪超過兩小時人士須檢測

政府晚上刊憲，任何在9月30日至10月21日期間，曾身處郵輪海洋光譜號超過兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客須於周六（23日）或之前完成檢測。另外為謹慎起見，已完成疫苗接種的人士亦須接受強制檢測。