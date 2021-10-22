新冠肺炎．10.22｜増2宗確診個案　海洋光譜號船員列復陽個案

醫院管理局今日表示，由11月1日起，進入醫管局總部及公立醫院行政大樓人士必須使用「安心出行」，獲豁免人士除外（包括12歲以下和65歲或以上人士、使用「安心出行」有困難的殘疾人士，或因應實際情況而豁免的個別人士，可填寫表格登記）。在運作可行及不影響緊急服務提供的實際情況下，到訪公立醫院其他範圍的人士亦須使用「安心出行」流動應用程式。



衞生防護中心今日(22日)公佈2宗輸入個案，兩人均已完成接種疫苗，並帶有L452R變種病毒，其中一人是菲律賓抵港外傭，沒有病徵，在竹篙灣檢疫中心隔離期間確診。另外，今日初步確診少於10宗。



全球疫情持續，原定周四（21日）啟航的皇家加勒比郵輪海洋光譜號，有一名船員初步確診，該名船員或屬復陽個案，公海遊須取消航程。

食物及衞生局亦公布，因應一宗涉及郵輪員工的懷疑復陽個案，曾於9月30日之後身處郵輪海洋光譜號超過兩小時的人士，須在明日（23日）或之前接受強制檢測。



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新冠疫苗｜1.4萬人今打針 打首針增36% 周四6人針後不適送院

【22:50】疫苗接種計劃步入尾聲，社區疫苗接種中心為市民打首劑進入40日倒數。政府表示，今（18日）再有1.4萬人打針，較昨日急增30%，是近5日新高，當中約5,600人注射第一針，同樣較昨日增36%。累計458.3萬人已打至少一針，佔合資格人數的68.1%。

強制檢測｜港航機組人員抵澳洲即確診 居所映灣園悅濤軒9座強檢

【22:36】食物及衞生局今晚（23日）公布強制檢測公告，因應一宗曾於香港逗留的非本地確診個案，上月30日至本月22日期間曾身處東涌映灣園3期悅濤軒9座超過兩小時的人士，須於下周日（24日）或之前接受檢測。衞生防護中心表示，該宗個案涉及一名45歲男病人，他為香港航空機組人員，於昨日（21日）由香港前往澳洲，在澳洲抽取的樣本結果呈陽性，不過沒有出現病徵。



另外，由於油塘基督教香港崇真會安怡幼兒學校等三間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告，已經完成新冠疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

通關｜兜澳門返內地慳7日疫監周六起叫停 檢疫完7天內禁入境珠海

【22:18】中港兩地通關仍然無期，港人北上在隔離14日後，仍須進行7天社區管理，變相有21日無法自由活動。澳門入境珠海則毋須檢疫，過去兩個月，不少港人取巧，先取道澳門檢疫14日後，直接前往珠海，節省7日「疫監」。澳門衞生局今晚（22日）宣布，明日（23日）凌晨零時起，曾踏足香港的人士，在結束醫學觀察後的7天內，不得經澳門前往內地，意味着港人再無方法節省入境內地的檢疫期，只能苦等兩地正式通關。

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新冠肺炎｜郵輪海洋光譜號停航 船員甲板休息 雲頂夢號如常出發

【22:03】郵輪「海洋光譜號」一名40歲船員昨天（21日）驗出陽性，衞生署今日確認為海外確診的復陽個案，現時停泊在啟德郵輪碼頭，原預計下周四（28日）復航，但最新需停航21日。今日（22日）下午遊輪碼頭看見，職員留在船艙內的餐廳及船尾位置，有外籍職員脫下口罩翩翩起舞。

另一艘辦「公海遊」的星夢郵輪雲頂夢號今晚如常出發。有受訪乘客認為郵輪假期安全，「絕對唔驚」，與其他人保持距離，便相當安全。雲頂夢號發言人表示，有1,299名船上職員提供服務，全部已經通過檢測。

郵輪海洋光譜號船員列復陽個案 衞生署指令停航21日至11月10日

【20:35】衞生署衞生防護中心公布，對新病毒檢測一度呈陽性的郵輪「海洋光譜號」40歲船員，病毒量非常低，對抗體呈陽性反應，列為外地確診復陽個案。中心人員已登上郵輪視察衞生情況。

中心正安排個案的密切接觸者於檢疫中心接受強制檢疫。同時，郵輪已被納入強制檢測公告，任何曾於9月30日至10月21日期間身處該郵輪超過兩小時的人士（包括並非個案密切接觸者的船員）均須接受強制檢測，中心亦已要求該郵輪暫停航程21日，可於11月11日重新接待乘客。

醫管局：在運作可行及不影響緊急服務下 進入公院需使用安心出行

【18:16】政府昨天公布，由11月1日起，所有政府員工和市民必須使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，才會獲准進入政府大樓和辦公處所。



醫院管理局今天（22日）回覆查詢表示，由11月1日起，進入醫管局總部及公立醫院行政大樓人士必須使用「安心出行」，而在運作可行及不影響緊急服務提供的實際情況下，到訪公立醫院其他範圍的人士亦須使用「安心出行」。

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新冠肺炎｜今增2宗輸入 菲傭竹篙灣檢疫中心確診 染變種病毒

【15:14】衞生防護中心今日(22日)公佈2宗輸入個案，兩人均已完成接種疫苗，並帶有L452R變種病毒，其中一人是菲律賓抵港外傭，沒有病徵，在竹篙灣檢疫中心隔離期間確診。另外，今日初步確診少於10宗。

何栢良：海洋光譜號船員檢測結果不配合船期 郵輪公司需檢討

【13:01】郵輪「海洋光譜號」一名40歲船員昨天驗出陽性，疑為復陽個案，事件令該郵輪的「公海遊」活動被迫取消，已登船的乘客需下船，而大批未登船的旅客亦滯留於啟德郵輪碼頭數小時，共影響1200人。



港大感染及傳染病中心總監何栢良今天（22日）表示，一般復陽個案的傳播風險不高，不過今次事件反映郵輪公司於安排上未及完善，船員的檢測結果出爐時間未能配合船期，在安排乘客上船後才得出部份船員的結果，以致乘客需「上咗船又落返」，認為郵輪公司需要檢討。

海洋光譜號船員疑「復陽」 三批乘客及員工最遲明日強制檢測

【12:25】「海洋光譜號」郵輪員工懷疑復陽，食物及衞生局今日（22日）提醒任何在9月30日至10月21日身處該郵輪超過兩小時的人士，都要在明日或之前接受強制檢測。

▼皇家加勒比郵輪旗下「海洋光譜號」▼



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↓↓↓船內其他設施↓↓↓



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▼10月21日，「全港社區抗疫連線」一連兩日舉行地區接種活動▼



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▼10月20日 立法會議員接種流感疫苗▼



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▼第六輪指定檢疫酒店名單及房價▼



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昨日總覽：