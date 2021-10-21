海洋光譜號船員初確診須停航　逾200人滯留郵輪碼頭捱餓批無公布

原定今日（21日）啟航的皇家加勒比郵輪海洋光譜號，有一名船員初步確診，該名船員或屬復陽個案。據了解，該名船員檢測結果一度屬「不確定」，後轉為陰性。旅遊事務署發言人晚上表示，衞生當局會根據流行病學調查和化驗結果，並視乎個案情況，決定有關乘客和船員的檢測、醫學監察及／或檢疫等安排。



皇家加勒比國際遊輪晚上發聲明，指是次航班約有1,200名旅客，由於一名船員對新冠病毒檢測結果呈初步陽性，須取消航程，公司將會提供適當補償。



有讀者向《香港01》指出，逾200多名旅客在下午4時許辦理登船手續期間，職員以「技術問題」為由，突然暫停登船，大批旅客在啟德郵輪碼頭頓感徬徨，呆坐4個多小時後，不少人開始感到鼓躁，炮轟船公司安排失當，亦未有提供食水，逾百人在閘口捱餓，至晚上9時許旅客無奈離開。



皇家加勒比郵輪海洋光譜號有船員初步確診，大批旅客無法登船，呆坐啟德郵輪碼頭。（讀者提供圖片）

皇家加勒比國際遊輪晚上發聲明，指原定今日出航的海洋光譜號已取消航程，一名船員的新冠病毒檢測結果呈初步陽性，他並無病徵，已第一時間隔離，並由公司醫療團隊密切監測。是次航班約有1,200名旅客，晚上約11時許，船上旅客已全數離開郵輪。

皇家加勒比國際遊輪：1,250名船員均已打針

皇家加勒比國際遊輪重申，海洋光譜號上全部1,250 名船員均已完成疫苗接種，並於登船前通過了核酸檢測和相關健康篩查，持陰性結果登船。

海洋光譜所有旅客會陸續離開，並需根據港府有關部門後續發布的指引，進行相關檢測。公司會對受影響乘客提供多重補償方案，包括全額退回已支付的船票費用和港務稅費、交通費補貼、是次預訂船票費用同等金額的未來航班抵用券等。關於未來航程安排，皇家加勒比將會與衞生防護中心密切溝通，以確保旅客及船員的健康與安全。

皇家加勒比國際遊輪強調，已要求所有船員和12歲以上旅客在登船前14天完成新冠疫苗接種，並於登船日前進行核酸檢測，憑陰性結果登船，同時在遊輪碼頭和船上設有多重舉措，亦會對旗下遊輪船員進行高頻次的日常健康監測，保證賓客與船員的健康安全。

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旅客投訴苦等4個多小時無食水 船公司只稱「技術問題」

讀者Ken向《香港01》表示，一家四口原定今日登上皇家加勒比郵輪海洋光譜號，參加四日三晚郵輪旅程，Ken下午4時許到啟德郵輪碼頭辦理登船手續時，職員突然停止登船，現場逾200人在閘口滯留，不少人感到鼓躁向職員查詢，職員僅回應基於「技術問題」不能上船，但沒有進一步解釋。

Ken指出，滯留在閘口的大批旅客相當無助，直至晚上，都未有明確指示何時能夠登船，郵輪公司亦沒有向他們提供食水，「這裏根無沒有餐廳，不能買食物，亦不能叫外賣，大家都只是等待。」然而，部分經已上船的旅客，卻獲船公司安排用膳，令現場苦等旅客更為不滿，指摘不公。

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職員登記資料着旅客離開

Ken又表示，至晚上8時許，有職員指公司會記錄他們的資料，着乘客離開，公司會處理退款安排，但沒有提及任何補償，「我們要的不是退款，是大家都安排好放假散心，但一直拒絕明確交代停航原因」。

至晚上10時許，有消息指郵輪上有船員初步確診，Ken得悉消息後無奈表示，「都猜想也許與疫情有關，但直至大家離開時，都沒有職員確認消息」。

政府發公告 本周六前須強檢

政府今日晚上就海洋光譜號發出強制檢測公告，任何在9月30日至10月21日期間曾身處郵輪海洋光譜號超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客），須於本月23日或之前接受檢測。

衞生當局會根據流行病學調查和化驗結果，並視乎個案情況，決定有關乘客和船員的檢測、醫學監察及／或檢疫等安排。