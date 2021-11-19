大圍翻九巴│被捕車長入職18年　九巴指其駕駛88K路線非臨時決定

18日晚上11時許，大圍發生嚴重交通意外，一輛行駛九巴88K路線的雙層巴士，駛至大埔公路大圍段近青沙公路入口時，懷疑入錯線急扭軚撞上石壆導致翻側，造成1死11人受傷。



多名九巴高層到達現場會見記者。(張家豪攝)

意外後，九巴行政總監許鎮德、九巴車務總監關智偉及九巴安全總監關翠蘭等九巴高層，亦趕到現場了解情況。九巴安全總監關翠蘭表示，涉事車長58歲，於2003年入職九巴，至今任職18年，駕駛記錄普通，過去3年曾發生3宗輕微意外，對上一宗為今年年初，與一輛客貨車碰撞。九巴指，經檢視後，認為部份意外責任不在車長身上，而上述意外中，車長亦沒有被捕。九巴強調，今年初意外後，公司已經向該車長提供輔助訓練，亦已經通過，認為訓練已經足夠。

九巴車務總監關智偉指，涉事車長須駕駛兩條路線，分別為46P及88K，由2015年開始至今6年，為編定路線，強調並非臨時調任駕駛88K線。他前日（17日）為休息日，昨日（18日）返夜更，下午4時開工、至今日（19日）凌晨1時收工。首先駕駛3轉46P線，隨後為用膳時間，飯後則轉為駕駛88K線。事發時，為今日最後一個單程，晚上11時左右由駿景圍開出，事發地點已接近目的地顯徑，已經駕駛了一段時間。被問及安排駕駛不同路線，會否容易令車長混淆，九巴指46P線及88K線路線，在上址路段並不重疊，故認為不會混淆。

至於涉事巴士車齡為6年，上層只有車頭位置裝設有安全帶。對於身亡的巴士乘客，坐在上層第2或第3排位置，並無裝上安全帶。九巴指，公司自2018年起購入的巴士，全車均會裝設安全帶；而較早前引入的車輛，則陸續更新安裝，預計2023年可在旗下巴士全車裝設安全帶。同時亦因疫情影響，部份安全帶供貨運送延誤。此外，由於現時法例並未強制巴士乘客要戴安全帶，九巴呼籲乘客，如座位上已裝有安全帶應配戴好。