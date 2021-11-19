大圍翻九巴｜上層首兩排乘客易被拋出車　盧覺強︰下層中間最安全

大圍成運路昨晚（18日）發生嚴重車禍，一輛九巴翻側致最少1死逾10傷，涉事九巴車頭嚴重損毀，車頭玻璃碎裂，消防人員於現場設立傷者分流區，部分傷者由救護人員以擔架床抬上救護車，其中兩名傷者已被送往威爾斯醫院救治。

理工大學機械工程學系榮休工程師盧覺強指出，發生交通意外時，巴士上層首兩排位置最危險。他解釋指，巴士擋風玻璃碎裂後，前排乘客頓失保護，「司機急刹車（乘客）就好容易拋出車外。」他提醒市民，乘巴士時謹記扣好安全帶、時刻留意路面安全以保障自己。



死者屍體被以帳篷遮蔽。（張家豪攝）

巴士上層首兩排及上、下層最後排位置最危險

理工大學機械工程學系榮休工程師盧覺強表示，發生交通意外時，巴士上層首兩至三排座位最危險，因巴士擋風玻璃碎裂後，前排乘客便失去保護，司機急刹車時，容易把乘客直接拋出車外。他續指，有部份巴士上層前方位置有加建扶手鐵欄，因上層前方位置偏離巴士重心，其衝擊力較大，故乘客頭部撞到鐵欄受到震盪力隨之較大，較容易撞傷。

盧覺強指出，除巴士上層首兩排位置外，上、下層最後排的位置同樣危險。他解釋指，留意到在交通意外中，巴士通常在前方或後方受到撞擊。若在車尾位置受到撞擊時，後排位置的乘客更是首當其衝。

其次危險位置為上層中間座位 下層中間位置則最安全

盧覺強表示，上層中間座位較上述高危位置安全，因巴士上層離地面較高，巴士翻側倒地時，其承受的震盪力及衝擊力較大。至於下層中間位置，由於接近巴士重心，即使司機急刹車及巴士翻側時，其震盪力及衝擊力會相對較小，屬巴士中較安全的位置。

死者屍體被以帳篷遮蔽。（張家豪攝）

他提醒，市民乘巴士時應盡乘客責任，若座位設安全帶謹記扣好，即使司機急刹車，亦可確保自己不被拋出車外。他指，留意到不少市民會在車程中小睡片刻，呼籲市民乘巴士時提高警覺，時刻留意路面情況，以保障自己。