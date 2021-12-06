亨隆樓「曱甴屋」重見天日　清理逾20桶垃圾　議員：街坊開心到喊

大埔富亨邨亨隆樓「曱甴屋」惹衞生問題困擾街坊超過10年，終可望圓滿解決。繼早前滅蟲公司上門滅蟲，加上義工團體幫助户主，今日（6日）食環署駐屋邨的管理公司聯同屋邨清潔公司，派員再上門「大掃除」，清理超過20大桶垃圾；料稍後進行多一次滅蟲，清理工作便「大功告成」。眼見曱甴屋終被清理「重見天日」，協助居民的大埔區議員何偉霖也替街坊紓一口氣，笑言：「右鄰右里都開心都喊！」



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何偉霖今日在其網上工作室facebook，講述涉事亨隆樓24樓曱甴屋的清理進展。他指因應曱甴屋影響公共衛生，今（6日）早上在戶主與其家人同意下，食環署管理公司工作人員，以及屋邨清潔公司員工協助上門清理垃圾，將屋內所有雜物及垃圾移走。經過數小時齊心協力，工作人員清理超過20大桶垃圾，單位內雜物及垃圾大致已被清理一空。

他感謝各方努力解決問題，包括前線員工、熱心義工、食環署、社會福利署、滅蟲公司、清潔公司、管理公司及法團等，料稍後滅蟲公司會再上門多做一次滅蟲，清理工作將大功告成。

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不過，何偉霖再次狠批房署在今次事件中從未提供協助，指出涉事單位衞生問題已困擾大廈居民多年，房署不旦沒向涉事屋主實施扣分甚至強制遷離，直至兩年前屋主正式買入單位，署方又推搪單位屬私人物業，無權處理。他表示已聯絡社工，稍後社工將繼續跟進涉事單位戶主情況，盼不會再出現曱甴屋情況。