慎入｜滅蟲公司入富亨邨「曱甴屋」義務滅蟲　區議員：屍橫遍野

大埔富亨邨隆亨樓一個已出售的單位，因獨居男戶主長期執垃圾入屋，滋生大量蟑螂蟲蟻，日期有清潔工趁其家人代為執屋時進行大消毒清潔，結果數百隻蟑螂被撲殺時，急忙爬出走廊及升降機大堂大逃亡，形成一條恐怖「曱屍路」。區議員何偉霖透露，今日（24日）有滅蟲公司義務為該單位滅蟲，單位內「屍橫遍野」，狀甚恐怖。



今日（24日）有滅蟲公司義務為隆亨樓「曱甴屋」義務滅蟲。（何偉霖facebook圖片）

涉事的獨居男戶主早年與妻兒離散後，長期酗酒兼執垃圾入屋，滋生大量蟑螂蟲蟻，衞生問題已困擾該幢大廈超過十年，但區議員何偉霖表示，由於該單位兩年前由屋主買入，業權屬私人擁有，房署不肯跟進衞生問題，每次屋主有家人到場執屋時，都會有數百隻蟑螂急忙爬出走廊及升降機大堂大逃亡，即使有清潔工在場撲殺蟑螂，現場亦會形成一條「曱屍路」。

大量曱甴爬上穿上保護衣的職員身上。（何偉霖facebook圖片）

何偉霖透露，今日有滅蟲公司免費到涉事單位滅蟲，他形容單位內「屍橫遍野」，「嗰浸味道電梯口都聞到，辛苦晒各位以及清潔前線員工」。何表示，由於情況太惡劣，衞生問題始終未能完全解決，指如果屋主的日常行為沒有改善，同樣問題只會繼續發生。

牽涉公共衞生 盼政府部門酌情處理

他又指，屋邨清潔公司、食環署及房署均表示單位屬於私人範圍，不會代為清理內裏的垃圾及屍體，「食環署表示，就算可以清理，都要收取相關費用」，由於事件牽涉到公共衞生，何偉霖希望政府部門可酌情處理。而社署亦回覆何偉霖指，會與屋主的家人聯絡，以便提供協助，亦會嘗試尋找慈善團體及義工幫忙執屋，但相信並非能即時解決問題。

何偉霖形容，屋主的家人也是上了年紀的人，單憑一人之力難以處理單位內的惡劣環境，而且他們有經濟困難，希望政府部門能提供協助。他亦向受影響的鄰居致歉，希望能勸服屋主搬出並與家人同住，讓他能有人照顧。他亦呼籲希望有義工協助清理單位內的垃圾，讓滅蟲公司可作後續處理，進一步改善單位的衞生問題。