綁架案｜頭套笠頭　索帶綁手　菲傭趁綁匪鬆懈攜少主登貨櫃頂呼救

貝沙灣菲傭與女少主被擄上車綁架，並帶到八鄉大窩村一個貨櫃內。懷疑藏參貨櫃滿佈建築廢料，天花木條撕裂，周遭破爛。據知原來主僕2人在上學期間被擄上私家車，被帶到貨櫃後，綁匪為主僕戴上頭套，索帶綁手。醒目菲傭趁「睇水」綁匪離開貨櫃，鬆開頭套及索帶，攜同少主登上貨櫃頂求援，驚動村民，最後成功脫險。



不少大窩村村民聽到「Help」求救聲，更有人目擊疑似綁匪快速逃離現場。現場所見，貨櫃有一個冷氣機位，冷氣機位下有一張辦公室椅；貨櫃內另有一個抽氣扇位。村民發現肉參在貨櫃頂上求援，於是提供梯及剪刀予他們鬆綁，坐在貨櫃頂等待警員前來。



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大窩村村民周先生指事件在昨（8日）上午11時至11時15分左右發生，他聽到貨櫃方向有叫喊聲，原以為有人放狗，後來才發現肉參在貨櫃頂上求援：「我過去巡下睇下咩事，見到一位女士同一個小朋友喺貨櫃頂求救。」由於女童雙手仍被索帶綁住，村民提供梯及剪刀鬆綁，並著他們坐在貨櫃頂等待警員前來。

事實上警方在上午8時37分已經接獲報案，指兩名受害人在域多利道700號對開被擄上一部私家車，該輛私家車其後往數碼港道方向駛去。現場村民相信菲傭被擄前帶同女少主前往幼稚園上學。途中兩名男子從私家車衝出，將二人擄走，帶到大窩村。綁匪要求菲傭更衣，以索帶綁起雙手並戴上頭套。期間綁匪離開貨櫃，醒目菲傭移除頭套並帶同少主爬上貨櫃頂。

村民何女士表示，當時她在自己單位內睡覺，之後聽到有人中叫救命，有人很快地走過，「我見到有一個男人走得好快，我只見到佢背脊！」當時有人用英文大叫數次「Help（救命）」，何女士於是走出來查看，之後使見到女傭已經走上貨櫃頂，但是箇中情況則不知情。何續，有材民見狀協助報案，「工人企咗喺到，小朋友就用手帶綁住對手，工人就已經甩哂（手帶）。」之後有村民安撫事主，有人取梯協助她們返回地面，但是女傭不敢爬到地面，之後警員到場她們才返回地面。

警員趕到大窩村，證實二人正是於域多利道被擄走的受害人。二人手部輕微紅腫，接受治療後已同日出院。周先生形容「女士激動啲同埋有啲驚」，指貨櫃那邊人跡罕至。現場所見，貨櫃有一個冷氣機位，冷氣機位下有一張辦公室椅；貨櫃內另有一個抽氣扇位。

警方相信綁匪循山逃走，於是召喚政府飛行服務隊直升機在大窩村一帶進行高空搜索，警犬亦出動，探員查看大窩村村屋門口的閉路電視錄影片段。經調查後案件列作企圖綁架，交由港島總區重案組調查。據了解，警方根據天眼片段鎖定一輛黑色私家車，調查相信有人租用私家車犯案，待疑犯與車主交收時，今日（12月9日）凌晨約3時15分於上水古洞拘捕一名42歲中國籍男子。被捕男子現正被扣留調查，涉事私家車目前停泊在河上鄉待警方蒐證。

根據第212章《侵害人身罪條例》第42條，意圖販賣而將人強行帶走或禁錮，任何人以武力或欺詐方式將任何男子、男童、女子或女童在違反其意願下帶走或禁錮，意圖將其販賣或意圖取得用以交換其釋放的贖金或利益，即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，可處終身監禁。

而根據《侵害人身罪條例》第43條，拐帶14 歲以下兒童，任何人以任何方式非法引走、帶走、誘走、騙走或禁錮任何14歲以下的兒童，意圖剝奪其父母、監護人或其他合法照顧、看管該兒童的人對該兒童的管有，或意圖偷取該兒童身上或身邊的任何物件，不論該物件屬何人所有。具有前述意圖而將明知為在本條前述情況下被引走、帶走、誘走、騙走或禁錮的兒童接待或窩藏。即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，可處監禁7年。