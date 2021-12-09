貝沙灣綁架案｜標參路段鄰近名校區　馬路車來車往　家長人心惶惶

貝沙灣女傭帶女少主昨（８日）到附近的幼稚園上學，途經域多利道700號港燈電站對開被綁走，兩人遭藏八鄉大窩村一貨櫃，幸及時脫身獲救。今早（9日）有警員及警車在域多利道一帶巡邏，現場可見上址不時有車輛駛經，又有家長或外傭帶同小朋友途經。事發地點與豪宅貝沙灣約5分鐘路程，附近有不少著名幼稚園及小學。有途人指早上返學時間，附近路段有不少人行經送小朋友返學，馬路車來車往。不敢相信光天化日下，會發生擄人事件。

女傭Nancy表示，昨晨上址有不少警員在場調查，平時她會帶小朋友上課時會途經該路段，她稱不太擔心，但會通知僱主相關事件。有女途人指，自己平時很少經過上址，平時都是女傭帶小朋友途經附近，「有呢啲事情發生一定擔心，或者會用其他方法返屋企，唔使行呢條路。」她指日後或選擇坐的士回家，目前考慮其他的建議路線予家人，希望警方可以加強巡邏。



事發在昨日（8日）早上8時許，外籍女傭抱同女少主行經域多利道700號港燈電站，前往附近幼稚園上學期間，突然被兩名綁匪挾持上車。二人被帶到八鄉大窩村一個貨櫃，至上午11時許有村民發現貨櫃頂有人叫救命，前往查看時揭發事件，並提供梯、剪刀成功救出二人。警方隨後接獲報案，隨即展開大規模陸空調查，至今成功拘捕其中一名綁匪。