一個月2宗綁架　泰達幣投資者上月遭標參　2015年羅君兒案最轟動

港島貝沙灣一名女傭與少主，昨（8日）早上在住所附近域多利道遭綁架，並藏在八鄉大窩村貨櫃，幸最後脫身獲救。這是一個內發生的第2宗綁架案。上月6日，一名39歲泰達幣投資者於牛頭角交收虛擬貨幣時，被人綁架及用武器襲擊，綁匪向其家人索取3,000萬元贖金。警方重案組接手調查，並於11月12日救出事主，行動中拘捕13名涉案人士。

而本港近年最轟動的綁劫案，為2015年bossini創始人羅定邦孫女羅君兒遭綁劫，當時她於西貢甘澍路大宅遭綁走，其家人交出2,800萬元贖金，羅君兒才獲釋。內地公安及香港警方經緝查，於兩地拘捕10名涉案人士，並全數起回贖金。至2017年，羅君兒出書憶述被綁架96小時。



+ 2

泰達幣綁架案發生在上月6日，一名39歲男子的家屬報案，指事主當日與人相約在牛頭角區交收虛擬貨幣期間，懷疑被人綁架，並以武器襲擊。疑犯曾要求事主家屬交出3,000萬元贖金。西九龍總區重案組人員於10日接手調查案件。經深入調查及情報分析後，人員於12日至14日分別在大埔區、上水區、長沙灣區及觀塘區拘捕多人，涉嫌「綁架」及「串謀綁架」。人員亦於12日救出受傷的事主，他清醒被送往醫院治理。案件共有13人被捕。較早時，已有另外3名被捕男子遭落案起訴。警方表示，行動仍在繼續，不排除稍後會有更多人被捕。

+ 2

2015年bossini創始人羅定邦孫女羅君兒綁劫案：



+ 2

至於近年本港最轟動的綁架案件，為2015年4月25日bossini創始人羅定邦孫女羅君兒綁劫案。當年，主腦猶敦魁為首的貴州匪徒，闖入位於西貢甘澍路的羅君兒大宅，劫走200萬元財物及綁走羅君兒，將她禁錮在一處山頭，至4日後家屬交出2,800萬元贖金，羅君兒才獲釋。香港警方及內地公安全力展開緝查，在香港拘捕一名內地男子，在內地則拘捕9人，並在內地起回654萬元。其後，警方再於白石臺山頭起回1,500萬元。至2016年3月，警再起深埋叢林的635萬元贖金， 2,800萬元全數起回，案件正式宣布結束。