媽媽稱9歲女被寵物犬強姦　醫護起疑報警　揭「禽獸」另有其人

恐怖！墨西哥有媽媽帶同9歲女兒入院求醫，指女兒被家中寵物犬強姦，身上幾處受傷，惟醫療人員替女童檢查時，質疑母親說謊，馬上報警。警方其後拘捕女童的母親及繼父，兩人作供初時均指控家中寵物犬是強姦犯，惟他們證供多處有矛盾，最終母親承認是繼父犯案。事件在當地引起爭議，不少人擔心被屈寵物犬的下場，有動保組織發現狗狗關押的籠子環境惡劣，就像「地牢」一樣，質疑當局遲遲未放走「疑犯」狗狗，要求得到監護權，「1隻狗怎樣脫掉1個女孩的衣服，去強姦她、毆打她」。



墨西哥1隻寵物犬被主人指是強姦犯，侵犯家中9歲女童，當地網民關注牠的安危。（Twitter影片截圖）

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事件發生於墨西哥城，居於特拉瓦克（Tláhuac）區的巴蒂斯塔（Adriana Bautista）日前帶同9歲女兒趕到醫院，稱女兒被強姦後多處受傷，但卻對醫護人員表示，兇手是家中寵物犬。醫護人員為女童檢查時，認為母親說謊，馬上報警，警員其後拘捕女童繼父，之後再拘捕女童母親。

當地傳媒指，女童母親及繼父向警員作供時，一開始堅稱是寵物犬性侵女兒，事發時只有女兒及寵物犬獨處。然而，警方發現兩人口供有多處矛盾，認為女童母親是在編故事保護愛郎，真正「禽獸」是女童繼父。多番盤問下，巴蒂斯塔承認性侵犯是女童繼父。

執法部門未公布最新消息，受害女童仍留院治療。不過，原本的「疑犯」狗狗在調查時遭當局沒收進行「醫學研究」，一直關押。事件令民眾震怒，許多人擔心這隻無辜狗狗的安危，當地動保組織要求得到狗狗的監護權。組織人員告訴當地傳媒，已正式提交文件要求領養狗狗，他們視察過特拉瓦克的獸醫診所，安放狗狗的籠子條件非常惡劣，形容是「地牢」。

動保組織指，明白執法部門的工作，因女童說是狗狗傷害了她，但女童很可能是受到威脅才這樣說。動保組織又說，如果疑犯是人類，也不能強制拘留他超過48小時，惟現在「疑犯」是隻狗，牠從上周開始已經被關起，「1隻狗怎樣脫掉1個女孩的衣服，去強姦她、毆打她，狗狗連1天都不應該待在那裏（關押籠子）」。

（綜合）