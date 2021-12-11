中環車禍｜廟宇六年兩度「頂住」溜後車輛　街坊盛讚伯公好靈

中環卑利街私家車溜後車禍，被撞毀的伯公廟欄杆，路政署今晨派人維修，今次已是六年來伯公廟第二次「頂住」溜後車輛，有街坊認為：「全靠有廟仔（伯公廟）保護，真係好靈」。由於斜路經常有人違法泊車，形同馬路炸彈，出入居民提心吊膽，建議政府增設防撞欄，阻擋車輛溜後傷及無辜。



伯公廟頂住溜後車輛。

肇事私家車仍然扣留在鰂魚涌汽車扣留中心，將詳細檢查機件有否故障。至於卑利街現場，路政署人員正維修被撞毀的伯公廟對上欄杆，伯公廟則絲毫無損，今天依然香火鼎盛。

在伊利近街擺檔的檔販李小姐表示，上址早前亦曾發生類似意外，當時有車輛同樣在無人駕駛下由卑利街斜路溜後，幸好車輛只是撞向伯公廟前的石壆，沒造成太大傷亡，她認為是伯公保護居民：「全靠有廟仔（伯公廟）保護，真係好靈！」，聲稱會叫更多人到伯公廟參拜上香，感謝伯公庇佑。

另一檔販李小姐坦言對意外「好驚」，認為該斜路設計危險，擔心會有車溜後衝向檔口。有餐廳工人表示，平日卑利街斜路有很多違泊車輛，擔心意外重演，再有司機忘記拉手掣，建議政府增設防撞欄，以阻車輛溜後傷及途人。

伯公廟位於在卑利街與士丹頓街交界的樓梯旁，相傳伯公原是伊利近街樓梯間的神醫，常為貧窮村民義診，死後村民感念其德行，立廟供奉。2015年，卑利街亦曾發生類似溜後意外，一輛貨車溜後撞毀伯公廟對上石壆，石壆旁的時裝店因而被保護未被波及，當時已有街坊指是伯公顯靈庇佑居民。