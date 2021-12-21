馬游塘三級火│命危男子為「特技人之父」　李小龍成龍替身

將軍澳馬游塘村縱火案，遭同屋男子淋易燃液體燒至命危的69歲男子，原來在影壇赫赫有名，是有「特技之父」之稱的陳一言，又名陳一燕，是香港第一代華人特技演員，曾做過李小龍及成龍替身，在《木棉袈裟》、《霹靂火》、《警察故事》、《最佳拍檔》等電影中作為替身。



出身貧寒的陳一言，父親於黃埔軍校畢業，家教甚嚴，他17歲加入「國泰演員訓練班」，學演戲和跳舞，跟隨武打明星劉家良、李小龍拍戲，做過李小龍三年的龍虎武師。1977年，陳一言成立「神風特技製造有限公司」，開創香港第一代特技人班底，高峰期特技人有20多人，柯受良及羅禮賢亦是其徒弟。

電影《霹靂火》中，陳一言藝高人膽大，駕駛房車凌空飛越50米，完成整齣戲最高難度的特技，主角成龍走來替他開車門，鋒芒一時無倆。90年代，柯受良飛越黃河，陳一言亦欲挑戰柯受良創舉，飛越長江，最終因不獲金主支持而告吹。

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案發於昨（20日）晚上8時36分，警方接獲多人報案，指將軍澳馬游塘路一間寮屋發生火警。人員接報到場，於上址對開發現69歲姓陳男事主，他頭、手及腳受傷，清醒送往伊利沙伯醫院治理。經初步調查，相信67歲姓孫男子、與陳男在上址曾因瑣事爭執，其間有人懷疑向陳淋潑易燃液體。孫涉嫌「傷人」被捕，現正被扣留調查，案件交由將軍澳警區重案組跟進。