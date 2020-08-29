粵港澳聯合行動揭網上騙案　涉款約54萬元　主腦及成員落網

香港警方網絡安全及科技罪案調查科聯同澳門司法警察局及佛山市公安局，經過深入調查及詳細分析後，掌握到1個活躍於粵港澳三地的犯罪集團的犯案模式，自昨日（28日）起一連兩日在粵港澳三地共拘捕1名集團主腦及6名成員。 該犯罪集團涉及本港最少21宗騙案，包括於網上訛稱能提供較優惠的貨幣兌換服務、售賣電子產品及口罩等。受害人按指示付款後，卻未有收到有關貨幣或商品，案件涉及21名受害人，損失共約16萬元。該犯罪集團同時與澳門當地共25宗、涉款約38萬澳門元的騙案有關。

香港、澳門及佛山市三地執法部門，昨日（8月28日）起進行一連兩日的聯合行動，於粵港澳三地共拘捕1名集團主腦及6名成員。其中灣仔警區人員今日（29日）上午拘捕1名39歲女子。連同早前拘捕的兩名年齡分別為26歲及39歲的女子，警方至今共拘捕3人，她們涉嫌「以欺騙手段取得財產」，調查相信被捕人協助集團收取及清洗騙款。

集團設2個網站 宣傳貨幣兌換服務

警員發現該集團在港架設2個網站，以宣傳其貨幣兌換服務。為防有更多人受騙，警方較早前聯絡相關網絡服務供應商，已將該兩個網站從伺服器上移除。

警方相信行動已成功瓦解該犯罪集團，同時亦充分展現粵港澳三地警方在共同打擊網上跨境罪案的能力及決心。警方相信案件可能涉及更多受害人，呼籲任何懷疑受騙的人士向警方報案。