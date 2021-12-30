立場停運︱被捕人士獲准保釋　何韻詩、吳靄儀、方敏生離開警署

警方國安處昨日（29日）拘捕《立場新聞》現任或前高層，包括《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐、前董事周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩，以及前《蘋果日報》副社長陳沛敏，涉嫌串謀發布煽動刊物罪。至今日警方正式檢控鍾沛權、林紹桐及《立場新聞》一項「串謀發布煽動刊物」罪，案件今午提堂。

據了解，其餘被捕人士同一時間獲准保釋。下午5時許，何韻詩獲准保釋後離開西區警署，她於警署門外讓傳媒拍照，其後雙手合十稱「辛苦記者，多謝大家」後並由助手陪同下離開。另外吳靄儀、方敏生亦於5時許分到離開中區及香港仔警署。其中吳靄儀表示「多謝大家關心，呢個時候大家繼續互相關心係好緊要，暫時唔可以講太多嘢喇」，方敏生則表示「唔方便講」。



何韻詩獲保釋後步出警署。（余俊亮攝）

警方國安處昨早上約6時展開行動，拘捕鍾沛權、林紹桐、周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩等6人，並到《立場新聞》副採訪主任兼記協主席陳朗昇的寓所調查。警員亦前往觀塘開源道55號開聯工業中心《立場新聞》辦公室搜查。及後警方再拘捕正被還柙大欖懲教所、前《蘋果日報》副社長陳沛敏，據悉陳沛敏涉嫌有份參與在《立場新聞》撰文。

+ 14

警方國安處高級警司李桂華交代案情指，《立場新聞》涉於2020年7月至今年11月，不斷刊登多篇帶煽動性文章，企圖引起對政府及香港司法憎恨或藐視政府，引起香港居民不滿及唆使他人不遵守法律。李桂華又表示保安局局長據國安法發出凍結財產通告，凍結公司約6,100萬元資產。

《立場新聞》同日下午宣佈即時停止運作，包括網站及所有社交媒體立即停止更新，並將於日內移除，所有員工已即時遣散。至晚上約11時《立場新聞》關閉網頁及社交專頁。