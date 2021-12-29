搜立場新聞｜員工返公司執拾細軟　陳朗昇：今日係好傷感嘅一日

警方國安處於今（29日）晨以「串謀發布煽動刊物罪」拘捕3男4女，包括《立場新聞》6名現任或前任高層，以及前《蘋果日報》副社長陳沛敏，並搜查《立場新聞》副採訪主任陳朗昇的寓所。至下午《立場新聞》發公告宣布停止運作，所有員工即時被遣散。陳朗昇其後返回公司時回應在場傳媒提問，表示尊重公司的決定，並形容「今日係好傷感嘅一日」。他感謝讀者支持，同時勉勵其他新聞工作者「行家加油啦！」



今下午約4時10分，警方國安處高級警司李桂華在記者會講述拘捕行動之際，《立場新聞》在網頁發出停止運作公告，並指所有員工已即時被遣散。至下午5時許，身兼記協主席的陳朗昇返回《立場新聞》的觀塘辦公室，在場大批記者守候採訪。被問及《立場新聞》停運一事，陳朗昇表示「我絕對尊重公司嘅決定啦，我冇其他補充喇，今日係好傷感嘅一日，多謝大家。」

陳朗昇感謝《立場新聞》的讀者，「多謝讀者支持」，又勉勵其他新聞工作者「行家加油啦！」被問到《立場新聞》的員工是否全部人需於今日離開公司，陳稱：「唔係今日走，大把時間。」現場所見，辦公室內不少員工正處理個人物品，陸續收拾細軟。

《立場新聞》在停止運作公告指，警方今早拘捕該公司多名高層及前高層人員、帶走多人協助調查，並在其辦公室檢走多部電腦及部分文件，公司已為涉事人員提供協助。公告又指因應情況，立場新聞即時停止運作，包括網站及所有社交媒體立即停止更新，並將於日內移除，署任總編輯林紹桐已請辭，所有員工已即時遣散。

公告提到《立場》編採方針獨立自主，致力守護民主、人權、自由、法治與公義等香港核心價值，至 2021 年 12 月 29 ，感謝讀者一直支持。