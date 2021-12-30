立場停運︱《立場新聞》鍾沛權、林紹桐被落案起訴　下午西九提堂

警方國安處昨日（29日）拘捕《立場新聞》7名現任或前任高層及涉案人士，凍結公司約6,100萬元資產。至今日（30日）《立場新聞》前總編輯鍾沛權、前署任總編輯林紹桐被警方正式落案起訴，案件於下午在西九法院提堂。警方指，國安處正式落案控告一間網媒公司一項「串謀發布煽動刊物」罪，國安處亦向涉案公司派遞檢控書，通告該公司違反上述罪行，以及要求有關公司派代表出席今日下午的提訊。據了解，其餘被捕人士料將獲准保釋。



警方表示，警務處國家安全處今日（30日）正式落案控告，兩名分別34及52歲男子，以及一間網媒公司各一項「串謀發布煽動刊物」罪。國安處亦向涉案公司派遞檢控書，通告該公司違反上述罪行，以及要求有關公司派代表出席今日下午的提訊。警方昨日（12月29日）拘捕該二人，他們涉嫌違反《刑事罪行條例》第9及10條「串謀發布煽動刊物」罪。案件將於今日下午在西九龍裁判法院提堂。其餘被捕人現正被扣留調查。

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警國安處拘7人 國安處：文章涉煽動憎恨或藐視政府 凍結6千萬資產

昨日（29日）警方國安處展開行動，拘捕3男3女《立場新聞》現任或前任高層，被捕人士包括前《立場新聞》總編輯鍾沛權、前署任總編輯林紹桐、前董事周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩。以及還柙大欖懲教所、前《蘋果日報》副社長陳沛敏。昨午警方召開記者會，警方國安處高級警司李桂華交代詳情時指，公司涉於2020年7月至今年11月，不斷刊登多篇帶煽動性文章，企圖引起對政府及香港司法憎恨或藐視政府，引起香港居民不滿及唆使他人不遵守法律。李桂華又表示，保安局局長據國安法發出凍結財產通告，凍結公司約6,100萬元資產。

昨日《立場》宣布即時停運 遣散所有員工

立場新聞昨日（29日）表示，警方拘捕公司多名高層及前高層人員、帶走多人協助調查，並在立場新聞辦公室檢走多部電腦及部分文件，公司已為涉事人員提供協助。因應情況，決定即時停止運作，包括網站及所有社交媒體立即停止更新，並將於日內移除；由於署任總編輯林紹桐已請辭，立場新聞所有員工已即時遣散。《立場新聞》網頁於昨晚約11時關閉並貼出停運公告，另外《立場新聞》Facebook專頁現時亦已無法搜尋，而Instagram帳號則為不公開。