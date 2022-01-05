紅磡無牌豐田撞警車案　揭一家4口車上生活9日　男司機與女友落網

一輛黑色豐田私家車於周一（3日）下午，在紅磡半島廣場停車場狂撞警車及另一客貨車後逃逸，當時車上除了男司機和女乘客，還有兩名女童。警方調查後揭發疑有人一家4口在事發停車場連續9日蝸居車上生活，並鎖定涉事男司機及女乘客行蹤，於昨（4日）晚上在大窩口拘捕兩人。



被捕21歲姓羅男子報稱從事運輸，20歲姓葉女子則無業，兩人為情侶關係。根據警方調查，涉案豐田屬於一間租車公司所有，但被捕兩人並非租用該車的租客。警方相信案中豐田車上的兩名年約6歲女童，是兩名疑犯的女兒，自上月26日起該輛豐田一直停泊於半島廣場停車場內，男女疑犯疑沒有固定居所，與兩名女兒連續9日於車上生活，沒有離開。

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消息稱，被捕男子之前涉及3宗案件，包括爆竊、遊蕩及未能出示身份證明文件等罪行，因未有出庭而被通緝。有人被捕後聲稱因擔心未能再見兩名女兒，故在紅磡駕車逃逸。

羅男涉嫌干犯8宗罪，包括「未獲授權而取用交通工具」、「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「危險駕駛」、「交通意外有人受傷」、「刑事毀壞」、「不付款而離去」及「外出時沒有攜帶身份證明文件」。而葉女則涉嫌「未獲授權而取用交通工具」及「外出時沒有攜帶身份證明文件」，警方相信她有份協助取去涉案豐田私家車。

九龍城警區刑事調查隊第七隊主管陳言彰於今（5日）下午在記者會講述案件，指案發後警方鎖定涉案目標男女，並於昨晚在大窩口拘捕兩人。他譴責涉案司機目無法紀，駕駛態度惡劣，罔顧車上乘客、警員及其他道路使用者的安全，行為令人髮指。至於案中兩名女童，她們事後已交由親戚安置及照顧。

事發於周一（3日）下午3時許，涉事載有一男一女及兩名小童的黑色豐田私家車，停泊在紅磡崇安街18號半島廣場停車場6樓期間，被保安員發現車頭沒掛上車牌、車尾牌「吊吊揈」。警員接報到場，兩名警員落車向豐田司機查問，並指示他出示身份證，未料有人發難，突然駕駛豐田倒車駛離停車位，撞及警車後逃離現場。警車被推撞後導致車尾亦撞及一輛寶馬私家車。

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警員一度擎槍阻截，惟豐田男司機未有理會繼續逃走，並在停車場5樓撞及另一輛客貨車，之後撞閘離開停車場逃去。事件中客貨車33歲姓伍女司機腰部受傷疼痛，需送院治理。至昨日（4日），涉事豐田於土瓜灣馬坑涌道路邊被尋回。