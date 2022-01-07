第五波疫情｜擺酒突告吹　新人：改期改到心好累　店舖失30萬生意

婚姻是人生大事彌足珍貴，舉辦一個完美婚禮更是不少新人的願望。惟受新冠疫情無了期影響，第5波Omicron變種病毒來勢洶洶，政府臨急收緊防疫措施，令不少新人亂了陣腳。有新人原訂下星期舉行婚宴，未料波折重重一再延期，直言：「改期改到心好累」。亦有婚禮店舖負責人因為一年一度的婚展會告吹，預計將損失約30萬元生意額。



去年年中已註冊結婚的劉小姐，原定於下星期四（13日）舉辦婚宴，殊不知政府周三（5日）突然宣布因應第5波Omicron疫情，收緊防疫措施，由周五（7日）零時起禁止晚市堂食，多個表列處所包括酒吧、戲院、活動處所及派對房間等，全部關閉至少14天，結果令她「臨門一腳」需將婚宴延期。

原來今次已是劉小姐第二度延後婚宴，她指婚禮籌備了一年，首次於去年11月11日舉行，並已交付訂金予酒店，惟其後酒店用作政府指定檢疫用途，酒店內的酒樓亦結業，故她只好另覓酒樓，擇定日期為今年1月13日，未料今次婚宴又告吹。對於婚宴日期一改再改，一對新人大表無奈。劉小姐苦訴婚宴原本筳開10席，現時她需要逐一通知親友延期，感到十分折騰，坦言：「改期改到心好累」。

劉小姐又稱，原本前年年尾她已付費予本地影攝影公司，安排去年4月到台灣拍攝婚紗相，可惜當地政府於同年3月「封關」，令婚攝旅程一直未能起行。她直指受疫情影響，一切結婚安排都變得費時又耗錢，「家人由好興奮既心情，跌到落谷底」。她又批評政府防疫措施錯漏百出，包括豁免機組人員檢疫，使病毒流入社區。

此外，太子金都商場內專門經營婚禮生意的店舖，亦因政府突然收緊防疫措施損失慘重。其中一間店舖提供一站式婚禮服務，包括預訂花車、租婚紗及攝影，負責人黃小姐稱，原本於周末在九龍灣舉行的婚展會被迫告吹，預計她的店舖將損失六位數字的生意，粗略估計至少約20至30萬元。

黃小姐說，現時很多新人抱觀望態度，對婚禮偏向「細搞」，較少人會選擇擺酒、租禮服，使婚宴一切從簡。她指，本港一年平均約有5萬對新人結婚，疫情下婚禮生意大幅減少，政府今次突然收緊防疫措施，打亂不少新人的計劃，有不少本周舉辦婚宴的新人都紛紛取消安排，或轉至舉行午宴。