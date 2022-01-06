Omicron｜戲院周五起停業　戲迷趕睇豪華場　熱門電影入場率爆滿

新冠病毒變種病毒株Omicron殺入社區，昨日（5日）特首林鄭月娥宣布收緊防疫措施，包括從周五（7日）凌晨起會全面禁止晚市堂食，多個表列處所例如主題公園、酒吧及戲院等15處類場所，全部需要關閉至少14天。有戲迷大感失望，趁停業前最後一天，不惜花重本回味心儀的電影，亦有戲迷表示擔心等待已久的賀歲電影受疫情影響未能如期上架，認為政府在新春前突然收緊防疫措施，會重創各行各業，令部份市民不能安心過年。



今日（6日）是收緊防疫措施前最後一天戲院營業，有戲迷趕在停業前最後一晚到戲院看戲。（曾鳳婷攝）

今日（6日）是收緊防疫措施前最後一天戲院營業，《香港01》於尖沙咀巡視多間戲院，雖然未見人潮，但一些受歡迎的電影如《月老》及《皇家特工：第一任務》入場率均接近爆滿，不少戲迷均表示想趕及尾場，觀賞自己心儀的電影。有戲院職員透露，今日觀看夜場的人比平日多，相信市民打算在最後一天「衝刺」。職員形容疫下市民無法旅遊，行山和看電影便是他們僅餘的娛樂，但現時戲院卻又準備停業，「聽日就停業，幾時可以復業？我諗都唔敢諗」。

一些受歡迎的電影如《月老》入場率接近爆滿。（曾鳳婷攝）

一些受歡迎的電影如《皇家特工：第一任務》入場率均接近爆滿。（曾鳳婷攝）

形容自己是戲迷的簡小姐，指自己疫情前每周均會到戲院看電影一次，惟在疫情下則減少至每月一次。她今日特意前往戲院，更不惜花重本欣賞《22世紀殺人網絡復活次元》的豪華場，只求能趕及「二刷」該戲 ，「其實之前同屋企人睇咗一次，但怕停業之後就落咗架，冇得再睇」。簡小姐透露，以往在遇上喜歡的電影，至少會看三次，亦會在電影上串流平台後再度重溫，但她認為在串流平台看電影的感覺不如在戲院中享受，希望疫情能快點完結。

簡小姐形容自己是戲迷，疫情前每周均會到戲院看電影一次，惟在疫情下則減少至每月一次。她今日特意前往戲院，更不惜花重本欣賞《22世紀殺人網絡復活次元》的豪華場，只求能趕及「二刷」該戲。（曾鳳婷攝）

戲迷憂影響賀歲片上映檔期

另一名趁停業前到戲院看電影《月老》的鄺小姐認為，近年因疫情影響下，電影的種類減少，令戲迷的選擇也變少，她本來十分期待由黃子華主演的賀歲片《飯戲攻心》，但現時擔心電影會受疫情影響而無法如期上映。她認為政府昨日公布收緊防疫措施，兩日後便需要執行的做法操之過急，「其實之前吹風都諗過會（收緊防疫措施），但因為新年將至，希望可維持之前嘅情況，進行到一啲活動，不過𠵱家都冇晒」。鄺小姐又形容，新年前停業的做法對各行各業造成影響，「有啲停咗，就真係手停口停」。

學生梁小姐今晚到戲院觀看《皇家特工：第一任務》，她認為戲院停業對其影響不大，「我疫情之後其實都睇少咗好多，可能一個月一次都冇，因為怕群眾聚集喺同一個空間，會有機會中招」。她表示已習慣無法到戲院看電影的日子，「會喺屋企睇Netflix同Disney+代替，感覺都會安全啲」。

戲院商會估計停業令下將損失2億元收入

此外，香港戲院商會表示，自前年疫情爆發開始，戲院已三度停業，合共達5個多月，而多間戲院包括UA院線已倒閉，故對明日要再度停業感到非常無助及沮喪，若失去農曆年檔期，將會損失近2億元收入，而戲院停業後均會擾亂電影的上映時間，電影公司要約3至6個月時間處理，故戲院生意難以在短時間內回復。商會促請政府在14天停業令後可讓戲院立即復業，並在停業期間提供適切援助，又懇請業主可給予合理的租金豁免，或與戲院協商解決辦法。