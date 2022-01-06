Omicron｜無懼跳舞群組　維園多人除口罩晨運　市民：運動可豁免

Omicron殺入社區，第五波疫情一觸即發，確診者之一國泰空姐的母親，為「維園跳舞群組」源頭，令維園成為染疫高危點之一，不過今早（6日）仍有不少市民在維園跑步及晨運，部分無戴上口罩。

有除口罩運動的市民表示，會在運動後戴上口罩，「就算之前最嚴峻嘅時間我哋都有嚟。」亦有市民稱，做運動可以豁免戴口罩。不過，亦有晨運客對疫情感憂慮，更呼籲政府規定在公園做運動亦要戴上口罩。



▼1.6維園多人脫口罩晨運▼

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維園今早約8時，有數名清潔員工於維園噴水池一帶消毒。維園草坪有約30人做早操及耍太極；緩跑徑亦有約數十人跑步，但至少有10人無懼病毒傳播，並無戴上口罩。

耍太極市民：就算最嚴峻嘅時間我哋都有嚟

其中，湯伯伯獨自一人於草坪上無戴口罩耍太極。他說平日在炮台山公園耍太極，但因今日時間許可，選擇到維園耍。他稱不擔心被傳染，「成個維園咁大，我哋都冇去嗰邊。」

問到為何不戴上口罩，湯伯伯表示耍太極後會戴上口罩，「你都見啦，呢個範圍好大，如果人流密就會戴。」現時疫情漸趨嚴重，問到日後會否繼續到公園耍太極，他指，「就算最嚴峻嘅時間我哋都有嚟，但嗰陣公園冇咁多人。」

湯伯伯表示耍太極後會戴上口罩，「你都見啦，呢個範圍好大，如果人流密就戴口罩。」（張浩維攝）

市民：唔識驚喎，因為佢同我隔咁遠

草坪旁的運動設施亦有市民脫下口罩聚會，楊伯伯表示每早均會到維園談天說地，又指「唔識驚喎，因為佢（確診者）同我隔咁遠。」他指，同行友人為醫生，只要他不擔心病毒傳播，自己亦不感到擔心。問到為何脫下口罩，他則表示「運動可以豁免」，其後補充說會與其他人保持距離。

楊伯伯表示運動可以豁免戴口罩，其後補充說會與其他人保持距離。（歐陽德浩攝）

市民呼籲政府宣布做運動亦要戴口罩

同樣於維園草坪做早操的王太，對有人不戴口罩感到擔心，呼籲他們能遵守規矩，並保持較遠的距離，「希望政府宣布公園做運動都要戴口罩。」她指，公園職員可向違規市民作出警告，以改善情況。

經常到維園的王太亦發現，確診者參加的跳舞班，今日並無開班。為保障自身及家人，她打算接種第三劑復必泰疫苗，但網上預約爆滿，「有啲地方冇得打，想打冇得打，Full晒。」問到會否考慮不到維園，她則指外面陽光溫暖，長期待在家亦不好，只能與他人保持距離，回家後洗澡及更換衣服。