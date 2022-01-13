田灣石排灣道野豬群出沒　漁護獸醫麻醉槍捕獲5頭人道處理

田灣再有野豬出沒，漁農自然護理署出動捕獲5頭野豬，並人道處理。據「香港野豬關注組」於網上表示，有市民發現漁護署今（13日）傍晚6時開始，於石排灣道一帶進行野豬捕捉行動，並由獸醫使用麻醉槍捕獲5頭野豬，並以藥物注射作人道處理，行動於9時完成。



傍晚約6時開始，漁護署人員先於石排灣道遊樂場展開捕捉野豬行動，從讀者提供片段可見，多名捕獲人員手持盾牌，並將已被麻醉野豬檢走，其後亦在附近的譚公爺廟對開之山坡位置，漁護署人員繼續捕捉野豬，行動總共由獸醫使用麻醉槍捕獲了5頭野豬，並以藥物注射將其人道處理，整個行動歴時3小時至晚上9時完成。

為為配合行動，交通警員封鎖田灣山道及石排灣道的十字路口，以及在田灣山道的行車天橋上實施交通管制，現場交通一度擠塞。附近街坊表示，野豬羣在遊樂場一帶出沒屬常見之事，更指野豬有時多達10隻，但漁護署自去年11月公布會定期捕捉及人道毀滅在市區出沒的野豬，並在上址遊樂場一帶安裝閉路電視後，街坊減少了餵飼野豬的次數，令該處一帶野豬數目大減。

漁護署早前公佈，將研究部份黑點可透過改善垃圾桶設計，或以教育或執法的方式減少市民餵飼野豬，以減少野豬的出沒次數，如取得成效，其他黑點亦會陸續採用有關方法。

漁護署表示，會繼續以捕捉野豬行動，優先處理有多頭野豬出沒、曾經發生野豬傷人或野豬可能對公眾構成危險的地點。漁護署亦會適時在漁護署網頁（www.afcd.gov.hk）公布捕捉野豬的相關數字，供公眾參考。