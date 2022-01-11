團體教引導野豬返回山上　漁護署：強烈呼籲市民切勿主動走近野豬

漁農自然護理署去年11月起改變策略，誘捕及人道毀滅野豬，引起社會極大迴響。有團體早前提出市民可引導野豬離開市區，該署今日（11日）指出，強烈呼籲市民切勿主動走近，或嘗試以任何方式接觸或干擾野豬，以免產生危險。如市民遇上野豬，應保持鎮定並盡量與牠們保持距離。

翻查資料，一直反對漁護署「殺豬令」的香港野豬關注組，近日在其Facebook專頁中呼籲，市民可在安全情況下，引導野豬返回山上，並講解如何進行野豬引導工作。



▼去年11月17日漁護署人員誘捕野豬▼



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香港野豬關注組今日早上在其Facebook專頁中指，其成員忙於引導「習慣出現市區」的野豬返回山上，並教導市民如何進行野豬引導工作，包括透過肢體的擴張和不同的聲響，將野豬趕離原有逗留的地方，返回山上等。不過其貼文中表明，行動首要是注意安全，包括受引導的野豬及市民自身安全，並需在行動前擬定適合引導路線。

漁護署今日下午表示，呼籲市民切勿嘗試接觸野豬。該署強調，野豬是具危險性的野生動物，尤其是已經習慣在市區覓食及被人餵飼或體型龐大的野豬。牠們向市民索食時可能會噬咬或撞傷人。此外，野豬亦有機會傳播人畜共通疾病，例如結核病、戊型肝炎、甲型流感及豬鏈球菌等，對公眾健康構成風險。