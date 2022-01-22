封區｜政府首次於凌晨突擊封區　映葵樓居民：都幾突然！

Omicron疫情肆虐，多區疑出現隱形傳播鏈，其中葵涌邨逸葵樓確診個案飆升，全幢約2,700名居民昨日（21日）開始須居家隔離、禁足5日強檢，最快下周三（26日）才有望解禁。今日（22日）凌晨，政府更首次在半夜突擊封區，同邨映葵樓因發現2宗初步確診個案，凌晨4時起圍封強檢，預計晚上7時結束。有從外返家的居民大感錯愕，「都幾突然！」且不期望能準時解封。



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居於映葵樓的吳先生，平日有餵飼流浪動物的習慣，今日凌晨卻有別於以往，餵飼後回家時卻遇上封區，看網上新聞才得悉大廈要圍封強檢，「都幾突然！希望下次可以早啲通知，等居民可以早啲出去預備定乾糧或者糧食都好，而家突然間夜晚先話封，好唔方便。」

他指，昨晚已進行檢測，但暫未接獲檢測結果，現時所住大廈被圍封，只好先前往附近的24小時超級市場，購買糧食及日用品才回家。他又不期望晚上能準時解封，「我未必信，突然間又話要再圍封咁點算呢？」

吳先生又表示，大堂雖然有告示通知那一座的居民需要進行檢測，但指示不清晰，即使邨內有3個檢測站，往往也要「打蛇餅」，有檢測站甚至晚上8點便關閉，居民只能擠於1個檢測站做檢測，安排有待改善。但他認為居家隔離是無可厚非，「居家隔離其實都好嘅，保障返屋企人同邨民。」