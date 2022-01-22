映葵樓｜七旬婦居民痛症難耐　友人欲遞藥物被阻：記者會話可以

葵涌邨逸葵樓及映葵樓疫情爆發，連日確診數字逾百宗，兩大廈分別於昨日及今日起實施5天禁足，其中映葵樓今晚更無飯盒供應。傍晚有市民帶同物資包括藥物，打算交給住於映葵樓、身患痛症的七旬婦友人，惟被警員阻止，老婦大嘆「宜家痛到企都企唔穩」，又不知能找誰人協助。至晚上約9時，人員方陸續協助接收物資交予居民。



映葵樓今日起需要實施5天禁足，居民不准離開大廈。（劉漢櫂攝）

陳帆傍晚於政府記者會回應傳媒問題時指，如果個別居民有實際需要，例如家人要送必需藥物，當局會容許。一名碧葵樓街坊鄧先生晚上帶同藥物及膏布，打算交給住於映葵樓的七旬友人李女士，惟他於映葵樓封鎖線外被駐守警員拒絕，警員又稱不會接觸及轉交市民的財物，如果有房屋署職員代為轉交則不會阻止，「無得急住，急住叫佢同其他署啲人講」。鄧先生指李女士因腳部曾受傷，每晚要需要貼滿藥布，「宜家佢話腳又痛，肚又痛，急住要用，頭先（政府）開記者會話特殊情況可以」，他稱對李女士感到擔心。

碧葵樓街坊鄧先生晚上帶同藥物及膏布，打算交給住於映葵樓的七旬友人李女士惟被阻。（劉漢櫂攝）

《香港01》致電李女士，她表示剛才下樓打算找鄧生拿藥，惟被職員阻止稱不准外出，「都見唔到佢點畀呢？」李女士又指，自己多年前因跌倒後腳部生骨剌，經常需要貼藥，「宜家痛到企都企唔穩」，又不知能找誰人協助。李女士指現時與孫女同住互相照料，幸亦有足夠食糧渡過今晚。

至晚上約9時，人員方陸續協助接收物資交予居民。