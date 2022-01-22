葵涌邨現105宗陽性3日翻5番　增曉葵樓個案　40多位清潔工全檢疫

本港今日(22日)新增26確診，10宗與葵涌邨逸葵樓有關，3宗個案源頭不明，今日初步確診逾100宗。行政長官林鄭月娥指，葵涌邨出現105宗初步確診及確診個案，逸葵樓有96宗、映葵樓亦增8宗、曉葵樓有1宗。林鄭月娥宣布，鑑於映葵樓都出現爆發，同樣以逸葵樓方式處理，進行5天圍封檢測，不過今晚無法向居民派發晚飯。



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行政長官林鄭月娥指，截止今日下午4時30分，葵涌邨相關確診及初步確診有105宗個案，指首宗葵涌邨確診個案於1月20日出現，至昨日已累計有20宗個案，至今日是「翻咗5番」，形容為「幾何式爆發」。

林鄭月娥稱，映葵樓於今日凌晨4時進行圍封強檢，第一批940個的檢測樣本，已出現8至10宗初步確診個案，形容況令人擔心。

▼1月22日凌晨4時，葵涌邨映葵樓圍封強檢▼



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全邨40多位清潔工須全部檢疫

她指，有一名居曉葵樓的清潔工人自行檢測後初步確診，指房屋署向屋邨清潔承辦商了解清潔工人工作情況，指早前居映葵樓14樓，並在逸葵樓工作的清潔工，只服務逸葵樓，主要是把居民放出來的垃圾放到垃圾槽，並把收集的垃圾放在垃圾房等；不過，居曉葵樓的清潔工人，則沒有服務固定樓宇，全邨16座有需要清潔都會去服務。

她稱，40多位葵涌邨清潔工人都須隔離檢疫，指他們服務範圍雖有不同，但均屬同一承辦商，「恐怕都會有聚集」，可能曾打招呼、交談或吃飯盒。

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▼1月21日，葵涌邨逸葵樓居民禁足隔離首晚落樓檢測▼

