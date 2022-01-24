深水埗隨機傷人｜警持盾進入大南街唐樓　拘捕男疑兇檢走鎅刀

深水埗大南街昨（23日）晚發生無差別傷人案，一名尼日利亞及一名本地男子，遭一名額頭半禿的中年漢以鎅刀襲擊，分別割傷頸部及面部。消息稱，兩名傷者及施襲者均不相識，疑兇行兇動機不明，不排除為隨機襲擊案，警方將其列為「危險人物」加緊追緝。今早約9時，深水埗警區重案組第三隊在大南街一帶調查，向街坊打探疑兇身份線索。及至10時許，穿避彈衣、持盾牌警員進入一棟唐樓，成功拘捕疑兇，中午12時許，將疑兇押走，並檢走一把鎅刀及衣物等證物。



警方持盾牌進入深水埗大南街一棟唐樓，拘捕並押走男疑兇。（翁鈺輝攝）

消息指，警方於案發後翻查大量閉路電視畫面，鎖定大南街368號一棟唐樓，今早深水埗警區重案組及西九龍總區重案組抵該唐樓及附近部署及調查，其後登上涉事單位爆門，拘捕男疑兇，並搜獲懷疑涉案鎅刀及疑兇犯案時所穿衣物，初步估計疑兇精神有問題。

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案發昨日（23日）晚上7時許，一名尼日利亞籍38歲男子及一名52歲姓陳本地男子，在大南街及桂林街交界被一名中年漢以鎅刀襲擊。目擊街坊稱，疑犯先於大南街近325號位置，用鎅刀割傷一名非洲裔男子的後頸，再於大南街與桂林街交界襲擊另一本地男子，之後往欽州街方向逃走。警方經初步調查，案件列「傷人」，案件交由深水埗警區重案組跟進，暫未有人被捕。警方指，疑犯為一名年約40至50歲中國籍男子，身高約1.65米，中等身材，案發時身穿灰色外套、黑色上衣、灰色長褲及白色運動鞋。據《香港01》獲得的閉路電視圖片所見，疑兇離開現場時，右手持有一把懷疑鎅刀物件，而疑兇額頭半禿。