逸葵樓｜今早解封結束一周禁足　居民獲發有花菇臘腸鮑魚「福袋」

葵涌邨爆疫，邨內多幢大廈累計逾300宗確診個案，其中三幢樓宇更須圍封多日強檢；而最先於上周五（21日）被圍封的逸葵樓，今（28日）早約6時45分開始解封，居民結束為期一星期的禁足生活。政府表示，會另行公布正式撤銷禁足的時間，但如能出示陰性檢測結果電話短訊、或佩戴手環以證明已接受強制檢測，可經由指定出口離開。



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今早約7時，有居民陸續離開逸葵樓，並獲發內有花菇、臘腸等物品的「福袋」，領取處貼出告示，指每戶可憑信於早上7時至晚上7時，領取「福袋」一個。居民練小姐展示「福袋」，指內有鮑魚、鮑魚雞湯、花菇、臘腸，大讚「正」。她又對於重獲自由感到十分開心，希望可以盡快「清零」，認為市民都要「聽話」，「自己禁足」避免外出，她表示感謝人員連日的付出。居民陳先生指，政府實施禁足令無可厚非，現時第一件事「食啲嘢先！」他指自己任職保安員，過去一周只能用大假填補。

政府表示，1月21日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，該日下午6時起限制葵涌邨逸葵樓的人士，須留在其處所並接受強制檢測，並於1月25日延長相關執行日期，目標是於1月28日上午約7時前完成行動。

政府指，今日上午約7時完成強制檢測行動，並正在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測，政府會另行公布正式撤銷「相關宣告」的時間；但如相關人士能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，提供個人資料後，可經由指定出口離開「受限區域」。

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葵涌邨疫情上周開始爆發，三幢大廈居民須禁足強檢。其中逸葵樓為重災區，上周五（21日）最先被圍封，約2,700名居民必須禁足，原本前日（26日）解禁，但禁足令延長兩日，今早居民終如釋重負。至於同邨映葵樓及夏葵樓居民仍處於禁足期，如無意外，亦分別會於今日（28日）及明日（29日）屆滿，居民有望重獲自由。