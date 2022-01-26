葵涌邨｜逸葵樓圍封延長兩日　居民批衛生惡劣　情緒崩潰憂困獸鬥

葵涌邨疫情持續擴散，政府昨日（25日）宣布，延長逸葵樓禁足圍封兩日，直至本周五（28日）。有逸葵樓居民今早（26日）於港台節目形容，對延長圍封的決定感到崩潰，已接受6次檢測全屬陰性結果，「繼續圍封喺大廈入面其實係咪困獸鬥，會交叉感染呢？」她又批評，當局連日安排混亂，衛生情況欠佳，有住戶曾透過閉路電視目睹，職員以升降機將疑似確診者送離，但未有即時消毒，半分鐘即有街坊走進升降機。



▼1.25 葵涌邨非禁足隔離居民前往檢測站採樣▼



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逸葵樓居民陳小姐今早於港台節目《千禧年代》表示，原本今日可解封，但政府昨宣布延長兩日，直言感到崩潰，圍封至今已接受6次檢測，全屬陰性結果，擔心繼續逗留在逸葵樓會增加風險，「繼續圍封喺大廈入面其實係咪困獸鬥，會交叉感染呢？」她稱，現時感到灰心，認為兩日後可能會再延長。

陳小姐稱，連日圍封安排混亂，欠缺消毒物資，曾經致電房屋署熱線求助，對方指前往強檢時，可向職員領取，但除了首日曾領取消毒搓手液，就未曾獲取任何消毒用品，現時不少街坊欠缺消毒火酒及消毒紙巾。她批評，當局檢測分流安排混亂，雖然現時有職員親自拍門，但同時有職員往低層及高層單位拍門，結果仍然大批住戶同時前往檢測，連日來至少需排隊一小時，擔心增加交叉感染風險。

葵涌邨確診佪分布在12幢大樓宇內。

大廈衛生情況同樣令陳小姐憂慮，她表示，職員以升降機運送垃圾桶後，升降機未經消毒便即時便運送餐車送飯。有街坊更以閉路電視目睹，有職員以擔架將疑似確診者帶進升降機離開，惟未有即時消毒現場，相隔30秒後，便有住戶進入同一升降機。



葵青街坊聯合陣線成員史思明於同一節目表示，早前訪問了大約200名葵涌邨街坊，主要來自逸葵樓及映葵樓，住戶同樣對衛生、防疫問題最感不滿，有三分之二街坊給予0分。他表示，連日來垃圾堆積如山，有逸葵樓居民透露，雖然有職員執拾，但未及清理，「去到𨋢口有兩排垃圾」，結果散發臭味，衛生情況惡劣。

▼1.25 葵涌邨夏葵樓居民禁足隔離至1.29▼



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至於昨日圍封的夏葵樓，史思明表示，檢測分流安排同樣混亂，有住戶反映昨晚約10時有職員拍門，但前往檢測時，發現大排長龍，人龍倒灌至夏葵樓大堂，需排隊逾一小時。他表示，有家長反映精神壓力大，擔心小孩免疫力低易受感染，甚至試圖「諗盡方法想小朋友避開強檢」，但明白其實並不可行。他希望當局可上門派員為有需要人士檢測，例如有家長的孩子患過度活躍症，經連日要求後，昨日終有職員上門檢測。