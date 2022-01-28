警灣仔跑馬地突擊巡查　17男女違防疫規例被票控

為提醒市民嚴格遵從防疫規例，警方今日 （28日）晚上約6時，於灣仔及跑馬地展開代號「松塔」的行動，並分別於以違反口罩令或限聚令票控17名本地及外籍男女。



灣仔分區牌照組、雜項調查隊、特遣隊聯同機動部隊人員於行動期間，在日街2號發現有人聚集，其中2名外籍男子、一名本地男子及一名本地女子，年齡介乎25五至38歲，長時間沒有佩戴口罩，他們涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

另外，晚上約7時，警員於灣仔駱克道53至55號發現有4名外籍男子及一名外籍女子，年齡介乎35至55歲，在上址聚集及飲酒，他們涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

跑馬地分區雜項調查小隊、軍裝巡邏小隊、輔警聯同機動部隊人員亦於晚上約7時於跑馬地成和道休憩處一帶發現有人聚集，其中2名男子及4名女子，年齡介乎30歲至61歲，在上址聚集及飲酒。他們涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

另外，晚上約8時，再於成和道休憩處外，發現有2名男子，年齡分別44歲及48歲，沒有戴妥口罩，他們涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。