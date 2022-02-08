良景邨良傑樓須續圍封檢測　預計最快晚間解封　居民：要返工架

屯門良景邨良傑樓近日排放的污水樣本對新冠病毒呈陽性，政府周日（6日）宣布良傑樓須圍封強檢，原定於昨日（７日）完成行動，惟檢測結果發現大樓有50宗初步陽性個案和2宗結果不確定個案。當局指大樓具有極高感染風險，決定延長圍封檢測至今日（8日）。

今早良傑樓仍未解封，大批防疫人員及警員在地下位置戒備。現場消息指，當局會安排居民下午落樓檢測，最快要到夜晚才會解封。有居民向人員查詢解封時間稱：「要返工架！」



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今早9時許，良傑樓仍未解封，大批身穿保護衣的工作人員在大廈地下整理食理及其他物資，準備派發予被圍封的居民，而警員則在出入口位置駐守。其間有一輛救護車到場，安排大廈內的一名男子到醫院治理。

記者觀察期間，不時有居民落樓向防疫人員查詢確實的解封時間，並有人表示：「要返工架！」惟人員僅要求居民返回住所，等候通知。現場消息指，防疫人員會於正午12時再設檢測站，預計下午2時安排居民落樓檢測，估計最快要到下午6時才會解封。

屯門良景邨良傑樓逾50住戶50宗初步陽性，政府決定延長圍封至今日（8日）。（政府新聞處截圖）

由於屯門良景邨良傑樓及良偉樓排放的污水樣本近日對新冠病毒檢查呈陽性，政府周日（6日）引用第599J章規例，將良傑樓及良偉樓列為指明「受限區域」，大廈須圍封檢測。

而圍封檢測行動中，當局發現良傑樓有超過50宗初步陽性個案和2宗檢測結果為不確定的個案，情況令人憂慮，須延長檢測行動至今日（8日），以免病毒進一步擴散。

至於良偉樓原定昨日（7日）中午解封，最終延遲約7個半小時，至晚7時半完成圍封檢測行動。良偉樓約有1920人接受檢測，其中發現3宗初步陽性個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。