屯門良景邨良傑樓驚現50人初步陽性　圍封檢測延長至周二

屯門良景邨良傑樓及良偉樓自昨昨晚（6日）7時半起被圍封檢測，其中良傑樓未能如期今日（7日）早上解封。政府晚上公布，檢測行動中發現大樓有50宗初步陽性個案和2宗結果不確定個案，情況令人憂慮，形容大樓具有極高感染風險，須延長圍封檢測，目標在明日（8日）完成。

另外，昨晚同樣被圍封檢測的良景邨良偉樓，較原定延遲約七個半小時，至周一晚7時半才完成，待當局再執法後，至晚上9時解封，當局表示發現3宗初步陽性個案。



▼2月6日 屯門良景邨良傑樓良偉樓圍封強制檢測▼



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政府：良傑樓情況令人憂慮

政府昨日引用第599J章規例，自昨晚7時半起將屯門良景邨良傑樓及良偉樓列為指明「受限區域」，大廈須圍封檢測。政府指，由於良傑樓排放的污水樣本近日對新冠病毒檢查呈陽性，昨日圍封檢測行動中，發現超過50宗初步陽性個案和2宗檢測結果為不確定的個案，情況令人憂慮。鑑於良傑樓具有極高感染風險，須延長檢測行動至明日（8日），以免病毒進一步擴散。

期間良傑樓受檢人士須在其處所等候，並按指定安排進行檢測，即連同昨日在一共兩次檢測，直至大樓內所有人完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。屯門民政事務處為受檢人士準備即食麵和飯盒等，並將提供日用品和清潔用品等。

政府指，為維持「受限區域」內的公共和緊急服務，政府及相關工作人員，例如醫管局醫務及其他人員、政府檢測承辦商、清潔承辦商等，可在提供其個人資料、聯絡方法及遵從有關感染防控下，獲准許進入及離開「受限區域」。若有僱員因宣告而未能上班，政府希望僱主能酌情處理，不要扣減員工的薪金和福利。

屯門良景邨良傑樓逾50住戶50宗初步陽性，政府決定延長圍封至明日（8日）。（政府新聞處截圖）

另外，如在宣告生效時，個別非當區居民逗留在「受限區域」內，會造成不合理困苦，政府人員在考慮個別情況後，可酌情處理讓該人士離開「受限區域」，而該人士必須已按指示進行檢測及留下個人資料供聯絡之用。

良偉樓也發現三宗初步陽性個案

至於良偉樓情況，原定今日中午解封，最終延遲約七個半小時，至晚七時半完成圍封檢測行動。截至今日凌晨一時，大樓約有1 920人接受檢測，其中發現三宗初步陽性個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

政府表示，由於檢測承辦商需要時間再核實受檢測的個案是否初步呈陽性，因此需要較長時間才能解封，元朗民政事務處已為居民提供食物包。政府今晚約7時30分完成強制檢測行動後，隨即在「受限區域」內執法，確認所有人士已根據相關宣告及強制檢測公告的要求接受強制檢測。受檢人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。相關執法行動於晚上約9時完成，政府共檢查了約450名受檢人士的檢測報告，未發現有人未進行強制檢測。