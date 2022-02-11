「亞視一姐」薛影儀疑無戴口罩被狙擊　三度起飛腳踢拍片者｜有片

去年因參選亞姐而知名度大增的「亞視一姐」薛影儀，疑因無戴口罩被元朗朗屏邨一名街坊拍片「狙擊」逾3分鐘，相關片段昨晚（10日）於網上瘋傳。片中可見，薛影儀未有戴上口罩，僅用手按着口罩及嘴部，被窮追猛打下，她全程「敗走」衝入升降機，後因被阻擋𨋢門，結果出手又動腿，最少3次「起飛腳」踢向拍片者，擾攘一輪才正確戴回口罩；片末則可見有警員到場。消息稱，事件發生於去年9月，《香港01》正向警方查詢事件。



相關片段長約3分16秒，一開始可聽見拍片女街坊高呼：「亞視一姐吖嘛！薛影儀！唔戴口罩吖嘛！我話過撞到妳實影妳㗎！」當時薛影儀身處一大廈大堂，未有戴上口罩，僅用手按着口罩及嘴部，她被「狙擊」下即拍打鏡頭，隨即急步離開大廈，穿路過道往邨內其他地方奔走。女街坊啣尾窮追，沿途頻呼：「朗屏邨薛影儀唔戴口罩呀！」又質問阿儀：「大X晒呀？」、「使乜咁驚呀？」

薛影儀被窮追猛打，由急步變為狂奔，全程「敗走」。最終她跑入另一幢大廈，並衝入升降機內，惟女街坊緊隨其後，擋住𨋢門。阿儀走投無路下，一度出手推撞拍片女街坊，又最少3次「起飛腳」，並向大廈保安員稱：「佢阻住我唔畀我走呀！」此時已驚動多名街坊圍觀，有人亦着她戴回口罩，其後阿儀走入另一部剛巧有一名女住客乘搭的升降機，對方見兩人糾纏，立即嚇至走出𨋢外。最後阿儀終在𨋢內戴回口罩。及至片末，可見有軍裝警員到場了解。

據了解，阿儀居於元朗區，事件其實發生於去年9月，故片中阿儀仍身穿中袖衫及短褲，但未知片段為何突然流出。而「亞視一姐」被狙擊的片段，引起網民熱議，有人認為女街坊行為過激，「呢個女人（拍片者）又同阿儀有咩咁十冤九仇？」但大部分人均認為阿儀應該要戴好口罩，「唔帶口罩害人害己！」、「如果亞視一姐中招；全幢樓啲街坊真係多得佢唔少‥‥‥」