爆疫深水埗溫暖護老院　10職員被困5日無援終發燒　哭訴如同等死

新冠肺炎第五波疫情迅速擴散，多間護老院舍爆疫，其中深水埗溫暖護老院早前4名長者相繼確診1人離世，今午（12日）再有10名職員出現發燒不適，多輛救護車及大批身穿保護衣人員到場。一名女職員步出護老院嚎哭求救，指他們10人被困於護老院5日仍未獲安排送往隔離，亦沒有人送飯，又稱救護車亦不會將他們送院，「剩低我哋10個喺度等死咩！」。至下午約5時，僅一名職員獲安排上救護車。



大批身穿防護衣人員進入老人院內。（陳傲淇攝）

今日下午2時許，位於深水埗欽州街昌遠大廈地下及1樓的溫暖護老院，10名職員報案稱感到發燒、喉嚨痛及咳嗽不適。消防處派出多輛救輛車到場戒備。大批身穿防護衣人員進入老人院內，另外昌遠大廈住戶知悉事件，亦連忙搬運消毒藥水進入大廈清潔。

一名女職員步出門外哭訴已被困護老院5日，不准離開亦沒有人派飯，「剩低我哋10個喺度等死咩！」。（陳傲淇攝）

女職員求救：剩低我哋等死咩

一名護老院女職員步出正門時情緒激動，哭訴自己及另外9名同事已被困於老人院5日，長者早前已經全部撤離，他們被安排在護老院內等候，但至今仍未送往隔離營，「8號已經爆發，又唔畀返屋企，又無嘢食無人嚟圍封強檢乜都無呀！剩低我哋10個喺度等死咩！」，又指現時救護車到場後亦稱不會將他們送院，「醫院都唔收我哋，去嚟都無用，淨係畀啲檢測包我哋」。至下午約5時，僅一名職員獲安排上救護車。

女職員又指雖然護老院內有食物，但自己亦不敢脫下口罩，昨晚快速測試結果仍是陰性。她其後返回護老院內，雙手合十向記者稱「救救我哋啦！」。《香港01》正向社署及衞生署查詢事件。

至下午約5時，一名職員被送上救護車。（陳傲淇攝）

衞生署衞生防護中心昨日（11日）於記者會指，深水埗溫暖護老院日前有一名長者確診後離世，該院另有3宗確診個案，故該護老院有關人士或需全數檢疫。

衞生防護中心總監徐樂堅則於今日（12日）下午4時半記者會表示，市民要有心理準備，正與病毒進行近兩年多3來最嚴峻的戰鬥，可以說是一場硬仗，相信感染人數未來短時間持續高企。他又指，市民近日受困擾，初步疑似及初陽個案需要在家中呆留一段時間才可以送院，醫管局人員已加派人手，近日連晚上亦盡量安排人送往檢疫中心或醫院，惟由於個案不斷上升，未必可以在數個小時內安排，甚至要數天的時間。