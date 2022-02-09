今增1161確診首度破千　公院多30醫護職員染疫　逾10間護老院中招

第五波疫情持續升温，確診個案個案每日創新高。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（9日）公布，今日錄得1161宗確診個案，數字再創新高，是自本港2020年新冠疫情以來確診個案首次錄得四位數。

有部分個案涉及共5間護老院或殘疾人士院舍，包括大角嘴欣穎護老院、沙田沙角邨的中華基督教禮賢會香港區會禮賢會王少清頤養院深水埗的溫暖護老、仁濟李衛少琦護老院，以及位於牛頭角扶康會樂華成人訓練中心。

多間公立醫院或門診相繼有員工因為家居或社區接觸確診或初步確診，個案涉及11名醫護及19名的病人助理或行政人員、技術人員等院內員工。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（9日）公布，新增1161宗確診個案，數字再創新高。（張浩維攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（9日）公布，新增1161宗確診個案，當中1153宗屬本地個案，數字再創新高，是自本港2020年新冠疫情以來確診個案首次錄得四位數。確診個案大多疑為Omicron，不少個案涉及新年前後的家庭聚會。張竹君形容，「10幾20個人（參與聚會），一家、一家人確診」。另外，其餘大部分的個案涉及家庭主婦、長者或退休人士，曾經到過商場、街市等，居住地點包括深水埗、黃大仙、元朗、沙田、觀塘、屯門、荃灣、大埔、葵青等。至於初步確診個案約800宗。

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再多5間老人院或殘疾人士院舍現個案 部分人士需檢疫

另外，多間護老院出現確診個案，其中包括大角嘴欣穎護老院，個案涉及一名居單人房的長者，院內部分人士需要作檢疫。位於沙田沙角邨的中華基督教禮賢會香港區會禮賢會王少清頤養院，分別有一名院友及工作人員確診。張竹君指，疑似出現院內爆發，居一樓的50位院友需要檢疫。

位於深水埗的溫暖護老院有一名院友確診後過身，院內人士或需要檢疫，而仁濟李衛少琦護老院亦有一名護理員確診。牛頭角扶康會樂華成人訓練中心現兩宗初步陽性個案，涉及一名工作人員及一名院友，部分人士需要檢疫。

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張竹君指，留意到近期的個案涉及超過10間老人院或殘疾人士院舍，有部分院舍因出現爆發，需作檢疫，呼籲長者及院舍院友盡快打針。

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11名醫護及19名病人助理等職員染疫

除社區出現爆發，多間公立醫院或門診相繼有員工因為家居或社區接觸確診或初步確診，個案涉及11名醫護及19名的病人助理或行政人員、技術人員等院內員工。包括葵涌醫院一名醫生，以及10名護士。

有護士確診的醫院或門診包括：

．東區尤德夫人那打素醫院

．瑪嘉烈醫院

．南葵涌賽馬會普通科診所

．明愛醫院

．伍若瑜普通科門診診所

．九龍醫院

．伊利沙伯醫院

．屯門醫院

另外，有19宗個案涉及病人服務助理、運作助理、行政人員、技術人員、物理治療師、護士學生及外判職員。患者曾到訪工作的醫院涉及：

．東區尤德夫人那打素醫院

．大口環根德公爵夫人兒童醫院

．仁濟醫院

．瑪麗醫院

．瑪嘉烈醫院

．明愛醫院

．香港紅十字會輸血服務中心

．兒童醫院

．黃大仙醫院

．伊利沙伯醫院

．聯合醫院

．北區醫院

．屯門醫院

有確診者曾與同事除罩進食 10多名職員需檢疫

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，確診員工已即時安排其進行隔離治療，有關人士在工作期間有穿著合適的保護衣，沒有病人被列為緊密接觸者。但由於有部分個案曾經與同事除低口罩進食，約十多名職員被列為緊密接觸者，需要檢疫。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，個案涉及11名醫護及19名的病人助理或行政人員、技術人員等院內員工。（張浩維攝）

東區醫院精神科病房服務助理及男病人初確診 正調查是否有關連

另外，東區醫院精神科病房有一名服務助理初步確診，院方為病房病人進行檢測，發現有一名62歲男病人同樣初步確診，正調查兩宗個案是否有關連，受影響的病房暫時停收新症。而瑪麗醫院及贊育醫院分別有物理治療師確診，有關服務今日關閉清潔，共有50名病人預約受影響需要改期。 至於早前停收新症的伊利沙伯醫院骨科病房，今日起回復正常運作。

5名病人經入院篩查發現確診

除院內職員，亦有名5病人經入院篩查後發現確診，包括廣華醫院、明愛醫院，威爾斯親王醫院及律頓治醫院，約有30名同病格病人被列作緊密接觸者。