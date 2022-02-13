簡炳墀逝世｜恩怨情仇廿多載　侯志強稱與「墀哥」已冰釋前嫌

曾與簡炳墀稱兄道弟、亦曾反目成仇的北區區議員侯志強，二十多年恩怨情仇，隨着簡炳墀離世化煙雲。他表示，早已與「墀哥」冰釋前嫌，兩個月前兩人更一起飲咖啡吹水，今晨傳來噩耗，他欷歔不已，盛讚墀哥對區內建設貢獻良多。



「人生係咁，生老病死」，侯志強感慨不已，他指簡炳墀晚年老紀大了，身體雖大不如前，但尚算健康，偶爾會約朋友打麻雀、飲茶打牙骹，兩個月前，他就與簡炳墀飲咖啡，當時有講有笑，精神不錯。他讚賞簡炳墀是有本事的人，一個人在外國謀生，在港馬圈叱吒一時，任上水鄉委會主席期間，亦對地區建設有功勞。

侯志強與簡炳墀的恩怨情仇，精彩過電視劇《家族榮耀》，兩人相識於97年，私交甚篤，曾經一杯咖啡兩份飲；2011年，侯志強擊敗簡炳墀連任鄉委會主席，之後又當控方證人出庭指證簡炳墀賄選，結果簡被判入獄，兩人一度勢成水火。事隔10年，恩恩怨怨早已放下。

葉楚航網上悼念恩師

簡炳墀徒弟葉楚航，於社交平台撰文悼念恩師，稱師傅如同第二個爸爸，他形容簡炳墀「成就了我的人生，我的事業，他給我機會，成為他練馬師生涯其中一位副練馬師，令我踏上今天的路，我榮登冠軍練馬師寶座那一年，就是多得師父的輔助」，衷心祝福他，在天國繼續有光輝的人生，也對他的家人致深切慰問。