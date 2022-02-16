偷渡爆疫案　公布指一人曾於柴灣食肆工作　泉記東主：無聘請過

15人涉嫌於周一（14日）情人節凌晨，從香港偷渡至珠海，導致疫情於內地擴散，至今於廣州和湖南郴州各有2名偷渡者驗出陽性。內地當局於追蹤過後發出通告，揭露更多細節，包括當中兩人李華冠及梁武雄為親戚關係，內地更公布李華冠曾於香港柴灣泉記飲食後廚工作。被點名的香港食店東主稱，並有沒有聘請過有關人士。



據廣東省惠州市博羅縣發出內部公告稱，「珠海偷渡事件」的15人中，有2人於博羅縣龍溪街道，包括分別為梁武雄（廣東省茂名信宜市人）、李華冠（廣西自治區崇左市天等縣人），其中李曾在香港柴灣泉記飲食後廚工作，為梁的妹夫。

泉記東主表示並不認得相關人士名稱，亦無聘請過有關人士任職長工。（林振華攝）

《香港01》追查發現，柴灣區並沒有食肆名叫「泉記飲食」，但有三間分別位於漁灣街市一樓熟食中心的「泉記(金喜來)海鮮飯店，以及金源洋樓地下「泉記快餐店」及「泉記粥 粉麵店」，今(16日)傍晚記者到現場查問，其中海鮮飯店已打烊，記者在「泉記粥粉麵店」找到東主，他透露柴灣3間泉記均是他經營，記者向泉記東主了解並展示有關通告的資料，他表示並不認得相關人士名稱，亦無聘請過有關人士任職長工，因為店舖必定會登記長工的資料，但如屬平日由廚房部找來的工人或替工，他則不清楚，但指餐廳由農曆年前至今仍無請替工工作。

情人節凌晨上船 彼此緊靠

當局亦發布涉案兩人偷渡細節，指兩人於2月14日凌晨3至5點，從東涌碼頭上船，船上15人「彼此緊靠」；到5點30至40分，在珠海斗門上岸，乘搭蛇頭安排的車輛到珠海的巴士站，之後搭車到惠州市博羅縣龍溪街道，約在中午12點41分抵達。