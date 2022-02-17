阮民安被捕｜警國安處落案控「煽動意圖作為」罪　今午提堂

41歲藝人阮民安涉嫌作出煽動意圖行為及洗黑錢，周二（15日）被捕。警方指，警務處國家安全處今日（17日）正式落案控告一名41歲男子一項「作出具一項或多項煽動意圖的作為」罪。案件將於今日下午在西九龍裁判法院提堂。另一名20歲被捕人士已獲准保釋候查，須於4月上旬向警方報到。

早前，警方國家安全處高級警司李桂華交代案情指，41歲被捕男子於去年11月在網上直播演唱會中，演唱一首有「光復香港時代革命」的歌曲，又涉嫌抹黑及呼籲杯葛本港第5波防疫措施包括接種疫苗。



阮民安被帶返沙田警署。（資料圖片）

周二（15日）警方拘捕一名41歲男子，涉嫌作出煽動意圖行為及洗黑錢，消息指為藝人阮民安，另外亦拘捕其前妻20歲弟弟。警方國家安全處高級警司李桂華交代案情指，被捕男子於於社交媒體上不斷發放具煽動性行為，希望引起對政府及司法制度憎恨，包括去年11月在網上直播演唱會中，演唱一首有「光復香港時代革命」的歌曲，又涉嫌抹黑及呼籲杯葛本港第5波防疫措施包括接種疫苗。李桂華又指被捕男子早前於網上呼籲支持因暴動罪被捕手足，警方調查發現約100萬款項包括約15萬用作私人用途，及有約27萬用作賭博之用，稱被捕人透過作出煽動行為，「乘機搵錢，中飽私囊」。

當日，李桂華交代案情指，該名被捕男子的網上直播演唱會中，演唱一首有「光復香港時代革命」歌詞的歌曲，李稱於去年7月「唐英傑案」法官判詞已清楚指出，口號具有將香港帶出中國意義，因此被捕男子以歌詠唱出來，希望達到激起香港居民以不合法途徑達成制度上改變。他又涉嫌以圖文並茂，對不滿意的裁決咒罵相關法官，又對警員死傷，包括退休人員作嘲笑及幸災樂禍，李指行為會引起市民對警察仇恨及不滿。

國家安全處高級警司李桂華交代案情。（羅漢櫂攝）