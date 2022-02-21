入冬最凍｜天文台7.5度　大帽山早上跌至0.2度　凌晨未見結霜結冰

受強烈冬季季候風影響，本港天氣嚴寒有雨。今日（21日）早上，天文台總部錄得攝氏7.5度，創入冬以來最低紀錄。天文台亦提醒，高地氣溫顯著較低，並可能結冰。昨午（20日）一度低見0.6度的大帽山，今早日出後氣溫進一步跌至0.2度，而凌晨時份有市民專程登山「打卡」，盼睹冰霜奇景，但最終失望而回。



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今日凌晨，大帽山氣溫徘徊在1至5度之間，及至早上8時許，進一步驟跌至0.2度。凌晨時份現場所見，山頭並未結霜或結冰。有市民專程駕車登山，希望碰運氣一睹自然奇景。凌晨5時左右，約有4至5輛車在場，疑因天氣寒冷，部分人未有下車；亦有少女三五成群結伴登山，但失望而回。習慣行山的趙先生表示，今晨天氣已較昨日暖，「慣咗（行山）㗎喇，今日都暖，冇風呀，你就想喇有得睇（結冰），我都想睇！」

去年1月初，本港亦受寒潮侵襲，雖然市面氣溫與今次相若，但大帽山曾經連續兩日跌至0度以下，在去年1月7日更錄得零下 2.5度，草葉結霜及結冰，石縫現冰柱，吸引不少市民上山「打卡」。