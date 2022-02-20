天文台錄得8度入冬最低　大帽山僅0.6度　未來兩日料仍低於10度

上周六(19日)是廿四節氣中的「雨水」，本港連日多場雨加上寒風，天氣「急凍」。天文台總部今日（20日）氣溫曾跌至8度，成入冬以來最低，大帽山更跌至0.6度，加上強烈冬季季候風來襲，今早大部分地區錄得超過20毫米雨量，「風寒效應」下市民更感寒冷。

天文台預測，明日（21日）市區仍低見8度，密雲亦有雨，雨勢較為頻密，寒冷天氣料持續至周四（24日）。隨著高空擾動遠離及季候風逐漸緩和，近周末天色好轉，料下周初市區最高氣溫將回升至21度。



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風寒效應更覺寒冷

受強烈冬季季候風影響，同時高空擾動正帶來有雨的天氣，本港今早大部分地區錄得超過20毫米雨量，「風寒效應」下，大風會加速帶走身體熱量，令人感覺比實際溫度更低，加上有雨天氣，身體熱量更易流失，今早寒冷感覺更見明顯。

本港今日各區最低氣溫均跌至單位數，大部分地區達嚴寒水平（在7度或以下），其中大帽山只有0.6度，昂坪亦只有2.9度，而位於尖沙咀的天文台總部錄得8度，成入冬以來最低溫。

本港今日各區最低氣溫均跌至單位數，大部分地區達嚴寒水平（在7度或以下），其中大帽山只有0.6度，昂坪亦只有2.9度。（天文台網站截圖）

近周末放晴 市區逐漸回暖

受強烈冬季季候風影響，本周初至中期廣東地區持續寒冷，同時高空擾動會繼續帶來不穩定天氣。天文台預測，明日市區最低氣溫亦只有8度，天氣寒冷，密雲有雨，雨勢較為頻密，寒冷而有雨的天氣持續至周三（23日），翌日才開始放晴，但市區最低氣溫亦只有11度。

隨著高空擾動遠離及季候風逐漸緩和，本周後期該區天色好轉，氣溫稍為回升。天文台預測，近周末放晴，並逐漸回暖，下周日（27日）市區更高見21度，終於暫別寒冷天氣。

（天文台網站截圖）

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