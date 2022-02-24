疫苗通行證首日實施　商場出入口貼二維碼　打工仔趕返工直行直過

新冠病毒第五波疫情持續，「疫苗通行證」今（24日）正式實施，市民進入商場、街市、超市及食肆須先掃安心出行及隨身有針卡證明。現時商場及街巿等場所毋須檢查入場顧客二維碼，但執法人員會隨機抽查場內巿民。

今早多個大型商場的出入口已張貼多個二維碼供市民掃瞄，上班時間有打工仔趕返工直行直過，但受訪後亦表示會掃碼；有市民對新措施感到滿意，認為掃瞄時間很快，影響不大。



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嚴小姐每日上班必須先經過九龍灣德福商場，她認為新措施安排尚可，故今早經過商場時亦遵從要求掃二維碼，不怕會被抽樣檢查。她指掃瞄時間很快，覺得影響不大。被問到長者會否不懂使用手機時，嚴小姐認為經常去街市的長者應可從容應付。

剛榮升嫲嫲的劉太表示家中增添新成員，故要穿起保衛衣做好防護。（翁鈺輝攝）

剛榮升嫲嫲的劉太表示家中增添新成員，故要穿起保衛衣做好防護。她指德福商場是上班必經之路，她暫未習慣新措施，但認為「疫苗通行證」對防疫而言是好政策，市民唯有保護好自己及盡自己責任。

趕著返工的黃先生表示因上班經過商場可以不掃安心出行，並一度指日後「都未必掃」，但其後與記者談到會有執法人員抽樣檢查時，黃先生表示：「咁我而家掃。」

食衞局曾舉例：市民經過商場回家或上班可獲豁免

其實早前政府官員曾在記者會上交代「疫苗通行證」的具體實施情況，當中主動查核處所包括食肆，市民進入時需要掃描安心出行和提供疫苗接種記錄；至於被動查核處所例如商場等，只要市民打針和帶同相關證明，已經等同符合法例要求。食物及衞生局副秘書長蔡傑銘亦在記者會上，列出多個豁免的例子，如市民經過商場回家或上班可獲豁免；市民到商場內接受必要的政府或醫療服務，以及到食肆購買和收取外賣食物亦可豁免。

由2月24四日起，「疫苗通行證」適用範圍涵蓋以下指明處所：所有餐飲業務處所（包括酒吧或酒館）、遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間、美容院及按摩院、夜店或夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、會址、體育處所、泳池、郵輪、活動場所、宗教場所、理髮店髮型屋、商場、百貨公司、超級市場、街市／市集，以及酒店／賓館。

