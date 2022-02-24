本港第五波新冠疫情持續，市民檢測需求急增，各區檢測站湧現人龍。雖然當局早前修改強制檢測準則，檢測人流稍減，但有市民表示，即使費時排隊完成檢測後，仍遲遲未收到檢測結果通知，令人不知所措。由於不少打工仔要向公司提供陰性檢測結果才可上班，而檢測結果滯後嚴重影響其生計。

記者今午致電到檢測熱線查詢，有職員表示市民如接受免費檢測服務，所有檢測結果將由衞生署統一發放，需時約4至10日；如使用自費檢測服務，檢測結果則由承辦商直接發出檢測結果，最快24小時，不過陽性結果則仍統一由衞生署致電通知。



有讀者反映周二（22日）在東薈城露天廣場的流動採樣站接受病毒檢測，但遲遲未收到檢測結果。

有讀者向《香港01》反映，指周二（22日）在東薈城露天廣場的流動採樣站接受病毒檢測，當時檢測站旁停泊著多輛寫有「國家突發傳染病防控隊」的車輛。而檢測人員向他表示，檢測翌日將會收到結果。惟該名市民苦等兩日，直至今日（24日）仍未獲短訊通知。

其實同樣情況並不少見，近日記者在街頭採訪及留意網民討論，均發現不少人苦等檢測結果數日，仍毫無音訊，致電熱線電話亦沒人接聽，可謂求助無門。由於部份打工仔要向公司提供陰性檢測結果才可正常上班，檢測結果滯後嚴重打亂其生活部署。

2月12日深水埗楓樹街遊樂場檢測站人頭湧湧，當日有清潔工表示檢測4日後仍未收到結果。（資料圖片)

記者今日多番致電當局提供的熱線電話，最終在下午近1時打通，並以市民身份向職員查詢為何遲遲未獲通知檢測結果。熱線職員解釋，市民如接受免費檢測，其檢測結果將由衞生署統一發放，而檢測速度的快慢要視乎中心的檢測量，現時估計最快要2至3日，普遍情況要等4至10日不等。

記者再追問有沒有更快得到檢測結果的途徑，職員則建議可預約自費檢測服務，因為檢測結果是由承辦商直接發予檢測者，程序上會較快。至於需時多久，職員建議記者致電承辦商的熱線查詢，因不同承辦商的承諾時間或有不同。

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根據政府網頁顯示，政府會不時因應疫情及檢測需要，在全港各區不同地點設立「流動採樣站」，為強制檢測或特定群組人士進行免費檢測。而「社區檢測中心」則由承辦商安排的人員負責營運，中心主要為市民提供自費檢測服務，作一般社區或私人用途，例如出行或工作證明，但同時亦會為接受強制檢測的市民提供免費檢測服務。



市民的檢測結果如呈陰性，會在24小時內收到檢測承辦商發出的核酸檢測結果證明；檢測結果呈陽性的人士，則由衞生署致電通知，並會獲安排送到公立醫院進行隔離和治療。