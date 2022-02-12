疫情｜大埔檢測站增設特別隊伍「打尖」　工作人員：助消減人龍

隨着確診個案不斷攀升，各區檢測站大排長龍，備受外界詬病，其中一個爆疫重災區大埔，位於區內的兩個測檢站近日加入義工及政府部門人員協助，專門處理排隊及控制秩序，並新設一條「特別隊伍」，容許70歲以上長者、懷孕及傷殘人士優先進入場內檢測，免受排隊輪候之苦，有攜同長者的巿民認同有關做法，直指「早前排太和排咗幾個鐘，又有風又落雨，搞到班長者好淒涼。」



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新增人手協助檢測站分流

位於大埔社區中心籃球場內開設的流動檢測站，今早8點開放前，門外有逾百人排隊，人龍一度延至大埔墟街巿正門近巴士站對開，估計輪候超過1.5小時才能進場，不過至早上9點以後，人龍開始逐漸消散，數名身穿白袍防護服的義工主動出擊，持「特別隊伍」指示牌沿路向輪候巿民逐一詢問「有冇70歲以上的長者？唔使排可以連埋一位陪同者入場。」其間有身懷六甲的孕婦、撐着拐杖的傷殘人士，以及滿頭白髮的長者獲安排直接進場，透過另一隊伍直接等候檢測，毋須在門外及籃球場內接連「打蛇餅」再三等待。

其中一名參與檢測站工作的義務人員便是大埔前區議員兼全港社區抗疫連線成員羅曉楓，他透露因曾進入被指是患者途經的地點，必須接受強制檢測，結果輪候超過四小時才完成檢測，深明街坊之苦。民政處早前透過大埔南分區委員會招募義工，協助大埔兩個檢測站控制人流及秩序，讓承判商專注處理檢測工作，遂響應而來，日前連同數名義工及政府部門人員前日(10日)起到場工作，理順檢測流程後，新設關愛隊伍，讓長者免受排隊之苦優先進場。

大埔體育館門外貼通告,指年逾八十歲以上的長者，殘疾人士及孕婦可另一條隊伍進場檢測。(莫家文攝)

巿民：排太和又風又雨好淒涼

另一邊位於大埔體育館的檢測站，門外同樣貼起通告，表明80歲以上長者或特別需要人士可透過另一條隊進場，毋須與一般巿民排在同一條隊伍中。

巿民周小姐帶着年逾70歲的媽媽抵大埔社區中心進行第三次強檢，她稱早前在太和體育館排隊超過三小時，「排太和排咗幾個鐘，又有風又落雨，搞到班長者好淒涼。」新設的特別隊伍讓長者免受日曬雨淋之苦，既體恤長者，又減低他們在長期輪候中感染病毒的風險。

任職地盤保安的賴小姐表示，上司要求所有員工必須注射疫苗及每周檢測一次，她與另一名負責在門口紀錄車牌的同事，獲准分上下午在工作時間內到社區中心接受檢測，她認同特別隊伍做法讓年紀較大及體弱的長者優先入場，屬較為人性化的處理，但她同樣希望政府考慮讓定期檢測的行業人士如清潔工或機場人員，可酌情在另一條隊進行檢測，省減耗用工作時間檢測，以免影響工作效率。