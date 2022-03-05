港大太古橋六四標語被抹去　行人路圍着大量花盆

港大繼去年12月移走「國殤之柱」後，今年1月港大太古橋行人路路面上的「六四」標語亦被架設圍板。當時港大發言人回應查詢時解釋，香港大學在不同地點及設施，適時作定期維修保養，上址正進行此類工程。《香港01》記者今（5日）再到現場，發現港大發言人所謂的「定期維修保養」，其實是將「六四」標語徹底抹去，原來位置圍着大量花盆如同「禁地」，行人需行出馬路才能走過太古橋到其他地方。隨着太古橋被淨化，港大徹底去「六四化」。



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「冷血屠城烈士英魂不朽，誓殲豺狼民主星火不滅」，這20字是在六四事件發生後，由當年港大學生在太古橋所寫。其後每年六四前夕，港大學生會及太古堂宿生均會重髹太古橋標語，以悼念六四事件的死難者。而每年自發洗刷國殤之柱及重髹太古橋六四標語，亦成為港大學生會的傳統，惟現在這20字「六四」標語已蕩然無存。

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港大學生會評議會於去年7月通過有關悼念梁健輝的議案，遭教育局及保安局點名批評及譴責，全體幹事會及評議會成員其後撤回議案及請辭，校方亦表示不再承認香港大學學生會（作為獨立註冊社團）現有在校內的角色。

港大於去年12月22日深夜拆卸校內的「國殤之柱」，當時校委會指「國殤之柱」已日久老化，在參考獨立法律意見，並進行風險評估後，遂作出移走決定，現時原址已改作休憩空間。其後，今年1月29日大批工人以橙色膠帶及雪糕筒，以及架設圍板，將港大太古橋寫有「六四」標語的行人路圍起。