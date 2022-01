國殤之柱｜有人發起快閃行動抗議港大移除　只見單張白花未見人

網傳有人發起今晚(17日)「快閃」行動,抗議香港大學校方移除國殤之柱。在晚上6時半,抗議地點未見有任何人士行蹤,只有數份單張及白花分別放於黃克競平台、即以往國殤之柱的擺放位置,以及港大百周年校園的校徽前,單張上印有「人民不會忘記」等字句,並潑上紅色火龍果汁液,隨後保安到場將單張及白花撿走,並清理現場。



有人於黃克競平台、前雕像擺放之處地下擺放一叠紙張,印上「學生會享有黃克競平台之管理權」、及「國殤之柱Pillar of Shame來龍去脈」(廖雁雄攝)

集合之地「國殤之柱」原位置無見人

日前網上有消息指,有人將於今晚六時半左右進行「快閃」行動,於香港大學黃克競平台,即以往擺放「國殤之柱」的位置,發起抗議校方移除國殤之柱。大批記者到場後未見有任何人士蹤影,只見地下放着一叠文件印上「學生會享有黃克競平台之管理權」、及「國殤之柱Pillar of Shame來龍去脈」,不消數分鐘,現場保安把該文件撿走收起。

單張被淋上紅色火龍果汁液

十多分鐘後,有人再於現場傳來消息,稱港大百周年校園的校徽前放着一排單張及白花,記者到場後,依然未見任何人士蹤影,但單張上被潑上揸碎的紅色火龍果汁液,及印上「Shame on HKU」 、「The Old Cannot Kill The Young」及「人民不會忘記」等字句,保安隨即撿走單張及白花、並清理現場。

在黃克競平台原來擺放雕像的位置,現時已被鋪上木地板,並擺放了卵石形狀座位,目前仍被校方圍封位置,疑日後改做休憩空間。