太古廣場企圖謀殺案｜疑兇於梅窩落網　被捕人與傷者並不相識

金鐘太古廣場周三（9日）發生嚴重傷人案，一名70歲老翁遭兇徒箍頸踩面襲擊，面及頭部重創，情況危殆。港島總區重案組翻查天眼及蒐集情報後，鎖定一名23歲目標男子，並於周四（10日）下午掩至大嶼山梅窩，成功將該名男疑犯拘捕，他涉嫌「企圖謀殺」，警方其後搜查他位於梅窩的住所。

警方於今日（11日）凌晨1時許，用水警輪將疑犯押送到香港仔水警基地，再由警車押返警察總部扣查，並將一些懷疑在案中穿著過的衣物及鞋履等，連同衣籃一同帶走作證物調查。初步調查相信，被捕人與傷者並不相識，警方正調查其犯案動機。據了解，頭部嚴重受創的70歲的男傷者，至今情況仍然危殆。



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港島總區重案組總督察鍾志強，於視像記者會上透露，被捕男子姓王，23歲，中國籍本地人，報稱職業為運輸工人；受傷的70歲姓阮男子，其頭、面嚴重受傷，送院搶救至今仍未甦醒，情況危殆。受害人為退休人士，並非在上址商場工作，據知事發前，受害人正坐在座椅上看電話，而他間中亦會在商場公共地方休息。

鍾稱，現階段未有證據證明兩人相識；亦懷疑被捕人有精神病記錄，正了解疑人事發時的精神狀況以及其行兇動機。此外，根據早前的閉路電視影片可見，疑犯襲擊完受害人後，疑曾指罵受害人，鍾指留意到上述情況，正調查其指罵內容。

鍾志強表示，警方於3月9日晚上8時左右，接獲市民報案，指一名男子在金鐘一個商場內昏迷，警方到場發現該男子昏迷，面部大量血漬。翻查閉路電視，得悉該名受害人當時坐在商場公共位置的座椅上，突遭一男子從後箍頸，再用腳向受害人頭部多次施襲，逃去無蹤。



港島總區重案組接手調查後，迅即於3月10日下午，在大嶼山梅窩的公眾地方將該名疑犯截停，並以「企圖謀殺」罪將其拘捕，其後搜查他位於梅窩的住所，起回懷疑犯案時的衣物，疑犯將被通宵扣查。警方呼籲，市民如有此案件的資料提供，請致電9709-5279聯絡港島總區重案組第二隊人員。

事發周三晚上8時許，太古廣場商場保安報案，指發現一名70歲姓阮老翁，於商場3樓位置懷疑受襲倒地昏迷，面部及頸部重創受傷，地上遺下大灘血迹。他由救護車送往瑪麗醫院搶救，情況危殆。

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閉路電視片段拍得案發經過，片中一名身穿黑衫黑褲及戴口罩的男疑兇，從後箍頸將事主由商場座位上拉起，事主雙腳曾掙扎約5秒，惟其後疑失去知覺，疑兇續將事主緊箍數秒，其後鬆手將他拖跌在地上。疑兇最少8次猛力踢向及踩向事主的頭部，其間一度用手指向事主疑似講話，其後再次踩向事主身體後離去。

警方表示，正調查在3月9日晚上在中區發生的一宗謀殺案，案中一名70歲姓阮男子受重傷。警方晚上約8時13分接獲報案，指一名男子受傷並倒臥於金鐘道88號一商場內。人員趕赴現場，發現該名70歲男子昏迷倒臥地上，頭部有傷痕，他昏迷被送往瑪麗醫院治理，於昨日（3月10日）接受手術後，情況仍然危殆。警方昨日在大嶼山區拘捕一名懷疑與案有關的23歲姓王男子涉嫌「企圖謀殺」，其施襲動機有待調查。他現正被扣留調查。港島總區重案組正積極調查案件。