太古廣場血案｜疑兇性格孤僻　早年曾留學紐西蘭

金鐘太古廣場企圖謀殺案，70歲老翁閒坐休息期間，突遭一名兇徒瘋狂箍頸踩頭， 翌日，警方拘捕一名姓王（23歲）運輸工，對方聲稱與傷者並不認識，警方不排除案件為一宗無差別襲擊，正循其精神狀況深入調查。據知疑兇與母親居住大嶼山梅窩菜園村，在鄰居眼中疑兇沉默寡言，性情古怪，早年曾留學紐西蘭，數年前才返港。亦有鄰居指責疑兇暴行，認為不應該出手打人：「聽講個老伯傷勢好重」。



鄰居黎先生表示，認識疑兇母親，王母疑是東南亞人士，疑兇早年曾赴紐西蘭讀書，數年前返港，一直與母親同住上址，他形容疑兇性格內向，反應遲鈍，似有精神問題，新年後甚少見王出現：「唔多講嘢，呢排冇乜見到佢」。

另一鄰居表示，得知疑兇襲擊一名七旬長者感震驚，不應該出手傷人：「口角就算，唔應該打人，聽講個老伯傷勢好重」。他又說，菜園村治安尚可，平日多行山人士出入，只是臨近新年，偶爾發生偷單車或爆竊案。

至於姓阮（70歲）老翁仍然留醫，其頭和面嚴重受傷，目前情況危殆。據悉，阮伯為退休廚師，居住灣仔機利臣街附近。事發於周三（9日）晚上8時13分，阮伯在太古廣場閒坐期間，遭疑兇襲擊重傷。翌日下午，警方掩至大嶼山梅窩，成功將疑兇拘捕，涉嫌「企圖謀殺」被帶署扣查。