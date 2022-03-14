香港地震｜震央近大亞灣　市民憂核電站安全　震後輻射水平正常

香港天文台於凌晨2時40分公佈，接獲市民報告表示感到地震。根據香港天文台的初步分析，2022年3月14日(星期一)上午2時29分中國東南部近岸發生一次4.1級地震，震中位於北緯22.51度，東經115.04度附近，即香港之東北偏東約92公里。天文台接獲超過8,000名市民報告，表示感到輕微震動，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第IV(四)度；另根據中國地震台網中心表示，於凌晨2時28分，在廣東省惠州市惠東縣海域，錄得震級4.1級地震，深度為25公里。



而在地震震央附近，有兩座核電廠，包括大亞灣核電廠及嶺澳核電廠，兩者與震央的直線距離僅約50公里。由於該兩座核電廠與香港非常近，有本港市民對地震會否影響到核電廠的安全感到擔憂。

依據香港天文台提供的實時香港輻射水平資料顯示，本港設立的12個環境伽馬輻射水平監測儀，於地震發生後，錄得的平均劑量均處於正常平穩狀態。其中，處於本港最東面、最接近大亞灣及嶺澳的東平洲監測站，於凌晨3時錄得的平均環境伽馬輻射劑量率為0.09微希沃特/小時，與地震發生前的凌晨2時，錄得的劑量一樣；附近的塔門亦一樣，而吉澳監測站於凌晨3時則錄得0.1微希沃特/小時，與凌晨2時相同。